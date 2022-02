Ariete: testo e significato di “Quella prima”, l’ottava traccia di “Specchio”

Ariete Quella prima testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. L’ottava traccia del disco si intitola Quella prima.

ARIETE Quella prima SIGNIFICATO

Scritta da Arianna Del Giaccio con musica di Daniele Razzicchia e Arianna Del Giaccio il brano è prodotto da Winniedeputa.

Un brano che guarda indietro a quando tutto funzionava, mentre succede tutto il contrario di ciò che si vorrebbe. Il sound di questa traccia si distacca dai brani precedenti, assumendo un ritmo più caldo e movimentato. L’atteggiamento è più distaccato e meno sofferente nei confronti della persona amata, che oramai sembra totalmente diversa da quella conosciuta, a tratti irriconoscibile.

ARIETE QUELLA PRIMA TESTO

Spesso, non ragiono mai su quello che voglio

mi faccio lasciare e poi mi detesto

ma i tuoi amici sanno ancora chi sono, puoi chiedere a loro

e tu a volte cambi tiri così forte, finiremo a pezzi per le tue paure e lo sai, si già lo sai quello che provo non tornerà

indietro ma

prenderei un aereo soltanto per dirti

che non sei più quella di prima

smonterò il tuo ego non voglio mentirti

tu non sei più quella di prima, no

tu non sei più quella di prima, no

tu non sei più quella di prima.

esco, questa sera non ti penso più ed esco

e ti ritrovo sulle labbra di un’altra

non la bacio e giuro, un po’ mi detesto

non è più lo stesso

e penso, se ci fossimo godute più il tempo

anziché tirarci addosso minacce

ora il sole splenderebbe anche di notte, tutte le notti

e tu a volte urlavi fuori dai locali, ora siamo a pezzi per le tue paure e lo sai, si già lo sai quello che provo non tornerà

indietro ma

prenderei un aereo soltanto per dirti

che non sei più quella di prima

smonterò il tuo ego non voglio mentirti

tu non sei più quella di prima, no

tu non sei più quella di prima, no

tu non sei più quella di prima

non sai quello che perderai

fingi soltanto di essere un’ altra

brucio il tuo nome via da un pezzo di carta

ormai non ti riconosco più

come se tu avessi cambiato faccia

brucio i ricordi via da un pezzo di carta.