Ariete: testo e significato di “Fragili”, il brano in feat. con Franco126 e contenuto in “Specchio”

Ariete Fragili testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. La nona traccia del disco si intitola Fragili e la vede duettare con Franco126.

ARIETE fragili SIGNIFICATO

Scritta da Arianna Del Giaccio e Federico Bertolini nel testo con musica di Daniele Razzicchia e Arianna Del Giaccio il brano è prodotto da Winniedeputa.

La fragilità cantata da Ariete è esplicitata dagli accordi di chitarra in apertura al brano. Il pezzo con Franco126 è caratterizzato da un duo di voci che si fondono insieme e si completano. “(…) E siamo spari nell’acqua, ci basta niente per buttarci giù”. La canzone parla dei punti deboli che ognuno dovrebbe saper riconoscere per riuscire a capire se stessi, prima di capire gli altri.

ARIETE FRAGILI TESTO

Siamo fragili ma cerchiamo di non darlo a vedere

siamo soli e inaffidabili

ci perdiamo dentro un altro bicchiere

non sono come ti immagini

ma se vuoi rimanere, mi sta bene

sono fatta così

questa notte sa di frasi non dette

di bottiglie rotte e sirene della polizia

e so già che ritornerò alle sette

tra colpi di tosse e sigarette tirate via

che tu ci creda o no

voglio sempre quello che non ho

domani sparirò quando passerà il primo metro

e siamo spari nell’acqua

ci basta niente per buttarci giù

forse ne ho avuto abbastanza

ma non riesco a non pensarci su

e non so più se tu fai per me.

Siamo fragili

come le onde spinte sulle scogliere

come le foglie degli alberi

in balia del vento e delle intemperie

non sono come ti immagini

vuoi guardarmi cadere, mi sta bene

sono fatto così, sono fatto così

questa notte sa di false promesse che si fanno a volte invece di lasciarsi andar via

e so già che non se ne farà niente e sulle labbra resterà il sapore di una bugia

che tu ci creda o no

ora è tardi per i tuoi però

domani sparirò quando passerà il primo metro

e siamo spari nell’acqua

ci basta niente per buttarci giù

forse ne ho avuto abbastanza

ma non riesco a non pensarci su

e non so più se

tu fai per me

e siamo spari nell’acqua

ci basta niente per buttarci giù

forse ne ho avuto abbastanza

ma non riesco a non pensarci su

e non so più se tu fai per me

già so che non c’è un posto qui per te nel mio disordine

un motivo per restare.

E non so più se tu fai per me.