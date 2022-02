Ariete: testo e significato di “Specchio”, l’interludio dell’album omonimo della cantautrice

Ariete Specchio testo e significato.

È uscito il 25 febbraio 2022 Specchio, il primo album di Ariete. La sesta traccia del disco si intitola Specchio e rappresenta l’interludio del disco.

ARIETE specchio SIGNIFICATO

Scritta da Arianna Del Giaccio per il testo e Daniele Razzicchia / Arianna Del Giaccio. Prodotta da Winniedeputa e Arianna Del Giaccio.

E’ il brano che dà il titolo al disco. Accompagnata da un sottofondo di chitarra, Ariete vuole essere l’incarnazione di tutti coloro che spesso si sentono come lei ed esorta a guardarsi allo specchio, a conoscersi a fondo e a mettersi a nudo per poter star bene con se stessi. “L’Interludio del disco, un brano in cui perdersi guardandosi dentro. Un dualismo tra ambizione e ciò che non ci piace di noi stessi.”

ARIETE specchio TESTO

Io

penso che

ogni volta che mi guardo allo specchio

non mi sento nient’altro

nient’altro che un’ombra

è un tête a tête

tra quello che voglio vedermi dentro

e tutto ciò che voglio evitare

ma ogni cosa ha il suo senso

quindi mi guarderò

mi guarderò allo specchio

si io mi guarderò

mi guarderò allo specchio

e mi ci perderò dentro

si mi ci perderò dentro

io mi ci perderò dentro

come mi perdo in te

come mi perdo in te.