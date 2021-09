Ariete chiuso il tour con un sold out a Roma, lancia il nuovo singolo “L”

Ariete L testo romantico e malinconico per il nuovo singolo della cantautrice che torna con nuovo musica mercoledì 29 settembre.

La giovane artista è reduce da un anno decisamente importante che l’ha vista pubblicare due EP: Spazio e 18 anni e ottenere grande successo con il brano L’ultima notte, canzone certificata con il disco di platino scritta per la colonna sonora della serie Netflix Summertime e scelto quest’estate per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021.

Ariete L

Il nuovo singolo, L, è stata presentato da Ariete in anteprima in un concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 27 settembre. Un evento sold out con cui la cantautrice ha concluso la tournée estiva che ha toccato con 27 date in tutt’Italia.

Scritta da Ariete, che ne firma anche la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), in “L” gli arpeggi di chitarra stendono un tappeto sonoro intriso di nostalgia dove si fanno spazio i dubbi sull’effettiva sincerità di una relazione appena conclusa.

“Sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia” è la confessione viscerale di Ariete che ancora una volta non ha paura di mostrare le proprie fragilità facendosi cullare da una malinconia catartica.

Una nuova pagina quindi nel “manifesto artistico” di Ariete, vero nome Arianna Del Giaccio, cantautrice romana classe 2002.

Ariete L testo e audio

In arrivo il 29 settembre

Foto di Ilaria Lele