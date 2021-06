Ariete... la sua "L'ultima notte" diventa la colonna sonora dello spot del Cornetto Algida (testo e audio)

Ariete L’ultima notte testo e significato del brano della cantautrice diventato la colonna sonora del nuovo spot del Cornetto Algida.

Una nuova soddisfazione per il brano che, uscito lo scorso 14 maggio per Bomba Dischi / Universal Music Italy, era stato commissionato da Netflix lo scorso dicembre per essere inserito nella colonna sonora della seconda stagione della serie Summertime.

Ariete continua così a diffondere la propria musica grazie anche all’enorme supporto datole da Spotify che non manca di inserirla nelle sue playlist editoriali e a questa nuova sincronizzazione pubblicitaria.

significato del brano

Essendo nato per una serie tv estiva il brano si posiziona perfettamente in questa stagione dell’anno.

L’ultima Notte è un racconto di fine estate in cui allegria e nostalgia si confondono l’una nell’altra.

La giovane cantautrice spiega:

“L’ultima notte può sembrare un brano ‘spensierato’ ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia i falò con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare”.

ariete l’ultima notte testo

(Di Ariete, Daniele Razzicchia, Marco De Cesaris

Produzione di Winniedeputa e Drast)

Un’altra estate passa

E la guardiamo andare via in silenzio

Tu mi sfiori le labbra

E mi prometti: “Ci vediamo presto”

E sparirà la sabbia

Si lascerà trascinare dal vento

È vuota quella piazza

Ricordo quando ci stavamo in cento

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Dove andavamo per gridare

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricordеrai di me

Dimmi che ti ricorderai di mе

Dimmi che ti ricorderai

E siamo soli in spiaggia

Se non abbiamo bisogno di niente

Se stai tra le mie braccia

Giuro stanotte durerà per sempre

Mi risfiori le labbra

E restiamo insieme fino alle sette

E sparirà anche l’alba

Tra baci che sanno di sigarette

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Ci torneremo per gridare

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai