Ariete domina le classifiche ma nel 2019 venne scartata da Sfera Ebbasta a X Factor (Video)

Era il 2019 quando la 17enne Arianna Del Ghiaccio si presenta ai casting di X Factor senza però riuscire ad entrare nel cast del talent show di Sky. Oggi, solo due anni dopo, quella stessa ragazza domina le classifiche e fa concerti in tutta Italia con il nome d’arte di Ariete.

Negli scorsi mesi abbiamo dedicato un articolo ai tanti talenti scartati da X Factor e diventati poi noti, da Elodie a Sergio Sylvestre (vedi qui). Oggi ci soffermiamo su quella che da molti viene considerata la nuova scoperta al femminile dell’indie italiano, nonché voce del nuovo spot del Cornetto Algida con la sua L’ultima notte.

ARIETE A X FACTOR

Nel 2019 la ragazza si presento alle audizioni con il suo vero nome, Arianna Del Ghiaccio. Maglietta bianca, jeans, capelli lunghi e cappellino al contrario in testa, Arianna riuscì ad arrivare fino alla Bootcamp, ovvero quella delle cinque sedie che precede gli home visit e la scelta finale da parte dei giudici.

A guidare il suo team quel anno c’era Sfera Ebbasta. Arianna, la futura Ariete, si presente chitarra e voce con la cover di Irene dei Pinguini Tattici Nucleari.

“Arianna mi sembrava che mancasse quell’energia in più. Però sicuramente ci sai fare e quindi vatti a sedere su quella sedia“

Questo fu il commento di Sfera nell’assegnarle la sedia. Sedia che le fu tolta però prima della fine della puntata stabilendo la fine del percorso di Arianna nel programma e l’inizio della carriera di Ariete. Potete rivedere il VIDEO dell’esibizione QUI.

Quell’anno Sfera Ebbasta si lasciò scappare Ariete ma vinse in ogni caso l’unica edizione del programma a cui prese parte, la 13esima, con Sofia Tornambene, in arte Kimono, artista che ad oggi è praticamente scomparsa dal mercato musicale.

ARIETE OGGI…

Nel frattempo Ariete ha pubblicato due EP, 18 anni e Spazio, collezionato milioni di stream e cinque dischi d’oro: quattro per i brani Pillole, Mille guerre, Diecimilavoci e L’ultima notte, ed uno per il duetto con gli PSICOLOGI, Tatuaggi.

La cantautrice ha inoltre duettato con artisti come Rkomi e Alfa.

Inoltre Ariete è praticamente l’artista di nuova generazione più seguita e appoggiata da Spotify Italia che inserisce con regolarità tutti i suoi brani nelle sue playlist editoriali garantendole una visibilità non da poco. Tra le playlist Editoriali in cui appare troviamo: Scuola Indie, Indie Italia, Generazione Z, Hot Hits, Alta Rotazione, Estate Italiana, In Tendenza, Indie Triste e Best Of 2020.