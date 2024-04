Angelina Mango: la tracklist di “Poké melodrama” e, prima dell’Eurovision, “La Noia” in spagnolo

Saranno 14, con dei probabili featuring ancora da svelare, le tracce contenute in Poké melodrama, primo vero album di Angelina Mango che, in attesa di rappresentare l’Italia all’Eurovision 2024, lancia una nuova versione de La Noia in featuring con Alvaro De Luna.

E partiamo proprio da questa collaborazione in spagnolo con Alvaro, artista noto per la hit da oltre 100 milioni di streaming, Juramento eterno de sal, che ha ad oggi 7 dischi di platino all’attivo. Il brano uscirà venerdì 3 maggio.

Bisognerà invece aspettare qualche settimana in più per l’uscita di Poké melodrama, album che vedrà la luce venerdì 31 maggio 2024 per LaTarma Records/ADA Music Italy/Warner e che conterrà al suo interno 14 tracce tra cui alcuni brani già spoilerati, tra live e social, da Angelina Mango.

All’interno del disco potrebbero essere presenti anche collaborazioni che non sono ancora state svelate. Appare molto probabile quella con il compagno di scuderia nel Management LaTarma, Marco Mengoni.

Questa la tracklist del disco:

gioielli di famiglia melodrama La Noia uguale a me crush smile diamoci una tragua edmund e lucy cup of tea una bella canzone fila indiana invece sì che t’o dico a fa’ another world

Qui a seguire i link per acquistare l’album (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).