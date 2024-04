“Niente come te” è il secondo singolo di Martina ad Amici

Martina Niente come te testo e significato del secondo singolo lanciato dalla cantante ad Amici 23.

Dopo Da quando non ho smesso di amarti, brano da oltre 750. 000 ascolti su Spotify scritto per lei da Giordana Angi, a meno di un mese dalla finale è arrivato un nuovo inedito per la cantante.

MARTINA NIENTE COME TE SIGNIFICATO DEL BRANO

La canzone parla di un amore giunto al capolinea, una storia in cui lei non si rassegna che quello che è stato non potrà più tornare.

Il brano sarà sulle piattaforme digitali da martedì 30 aprile 2024.

MARTINA NIENTE COME TE TESTO

Passo fuori da casa tua

forse non è una buona idea

meglio se scappo via, via, via da tutti

questi ricordi

anche se oggi non conta più niente

mi manca uscire solo per dirti voglio

Farmi male male male l’ultima volta

con te

E scusa se ti chiamo mentre non dormo

mi sento così sola

sola in questa città enorme

Volevo solo dirti che mi manchi

quanto veleno che scende da questi occhi grandi

lo sai, lo sai mi brucia stare male come tutte le notti

il mio cuore è una cattedra nei tuoi vetri rotti

non ho mai creduto a niente

niente, niente, niente, niente come te

e non mi dire che

è solo colpa mia, ia ia ia ia ia

odio la malinconia ia ia ia ia ia

che ci fa solo piangere

senti che mi fa gridare ancora una volta che

mi manchi

scendo solo veleno blu da questi occhi stanchi

lo sai, lo sai mi brucia stare male come tutte le notti

il mio cuore è una cattedra nei tuoi vetri rotti

non ho mai creduto a niente

niente, niente, niente, niente come te