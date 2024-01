Amici 23: Martina presenta l’inedito “Da quando non ho smesso di amarti”

Martina, “Da quando non ho smesso di amarti“: significato del testo del nuovo brano

Durante la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “Hero” di Mariah Carey, Martina ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio (Ilaria Cappelluti per Radio Italia, Federica Gentile per Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio 105 e Giulia Salvi per Virgin Radio) l’inedito “Da quando non ho smesso di amarti“.

AMICI 23: martina, “da quando non ho smesso di amarti”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Il brano parla di una storia d’amore che penso sia finita, ma il realtà non lo è”, racconta Martina a proposito di “Da quando non ho smesso di amarti“.

“da quando non ho smesso di amarti”: testo DEL BRANO

Ciao, come va?

Questa cosa sempre nuova

Sempre uguale

Se ti viene

Ciao, credevo di trovarti un po’ cambiato

Sentirmi un po’ più forte

Da dove vengo io

Da dove vieni tu

Sta piovendo forte

Adesso è tardi

Allora ciao

E ci penso con le lacrime in tasca

Che mi manca la tua faccia

E vado a casa

E ancora va così

Da quando non ho smesso di amarti

Da quando guardo quella stella

Che vorrei cadesse

Ma non cade mai

E ancora va così

Da quando non ho smesso di amarti

Da quando dico che è finita

Ma mi prendo in giro

E non finisce mai

Si chiama distrazione

È il meglio che ho imparato

Per sopravvivere

Da quando non ho smesso di amarti

Ciao, come va?

Questa cosa sempre nuova

Sempre uguale

Se ti vedo