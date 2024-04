Mietta ci presenta in anteprima il nuovo singolo, “Bang”, un invito al rischio in amore

A distanza di quattro anni dall’ultimo singolo inedito torna venerdì 3 maggio Mietta con “Bang“, brano in uscita per Dischi dei Sognatori con distribuzione ADA Music Italy, che la cantante ci racconta oggi in anteprima esclusiva.

La nuova canzone nasce dalla collaborazione, già intuita dal nostro sito (vedi qui) con i Serpenti (Gianclaudia Franchini e Luca Serpenti) che, non solo hanno co-scritto il pezzo con Marco Rettani e la stessa Mietta, ma ne hanno anche curato anche la produzione.

“Bang” è una parola simbolo, usata nei fumetti e nei ai cartoon, dal futurismo alla pop-art percorrendo ogni forma d’arte e narrazione, che sta a significare un’esplosione. Nel caso di questa canzone un’esplosione in amore.

A seguire, in anteprima per All Music Italia, la copertina del singolo.

Il pezzo, disponibile dal 3 maggio in digitale e dal 10 in radio, ci viene raccontato così da Mietta:

“BANG parla di chi non ha paura di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di chi non ha paura di amare fino in fondo, del resto non ci sono prede ne cacciatori ma ci si prende il rischio di amare, sbagliare e magari farsi male. Tanto alla fine ne vale sempre la pena. L’amore del resto è anche un gioco di seduzione dove vale tutto, persino caricare il cuore e fare Bang!”

Un ritorno alla musica a suon di ritmo e sensualità, quest’ultima caratteristica importante nella produzione musicale della cantante, da Il Gioco delle parti a Fare l’amore, dopo le esperienze televisive degli ultimi anni (Ballando con le stelle, Il Cantante mascherato, Io Canto Generation).

MIETTA BANG TESTO

In arrivo dal 3 maggio