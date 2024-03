Mietta al lavoro su nuovo musica con i Serpenti

Nuova musica in arrivo per Mietta.

La cantante pugliese è al lavoro in studio di registrazione per pubblicare un nuovo singolo..

L’artista negli ultimi anni è stata molto attiva in televisione∑, da Ballando con le stelle come concorrente passando per Io canto Generation nel ruolo di coach ma anche a Arena Suzuki dove ha ricantato con Amedeo Minghi, la celebre hit, “Vattene amore“, e il Capodanno in Musica di Canale 5.

Daniele Miglietta, questo il vero nome dell’artista, non lancia singoli dall’estate 2021, anno in cui ha pubblicato “Milano Bergamo“, quarto tassello del percorso di una serie di singoli all’insegna di un pop moderno fresco e radiofonico iniziato nel 2019 con “Milano è dove mi sono persa“.

Ad oggi ancora non si hanno notizie sul nuovo brano in preparazione probabilmente per la primavera 2024 e in uscita su etichetta Dischi dei Sognatori.

L’unico indizio lo ha dato Mietta stessa pubblicando un video che la vede riascoltare in studio di registrazione quanto inciso con un tag a I Serpenti, duo musicale composto da Luca Serpenti e Gianclaudia Franchini, entrambi noti anche come autori e produttori per altri artisti.

Queste le parole che accompagnano il posto Instagram della cantante:

“Ogni cosa è al suo posto

Mietta ritornerà con una nuova song ? Aspettiamo gli eventi”

Con ci resta che attendere qualche settimana o poco più per saperne di più.