Mietta ritorna all’insegna della sana leggerezza con “Milano Bergamo”

Mietta Milano Bergamo è il nuovo singolo in uscita il 16 luglio che chiude una prima fase di rinascita artista iniziata qualche anno fa con il singolo Milano è dove mi sono persa.

Il percorso che ha visto Mietta, artista tra gli anni ’90 e i ’00 ha venduto centinaia di migliaia di copie, rinnovare il proprio sound è proseguito in questi anni con in singoli Cloro” e Spritz Campari ed ora chiude una fase, con Daniele pronta a riaprirne una nuova, con il singolo Milano Bergamo in uscita per Dafra Music con distribuzione Artist First.

Mietta Milano Bergamo

Mietta racconta così questo nuovo brano, scritto da Karin Amadori, Valerio Carboni e Vincenza Casati, team artistico che ha curato tutta la nuova produzione dell’artista, e prodotto artisticamente e arrangiato da Valerio Carboni:

“Io ho sempre spaziato tra i generi più diversi sentendomi rimproverare che non avevo una mia identità. Adesso, paradossalmente, dopo tanti anni di carriera ho vinto io: una cifra mia che mi identifica ce l’ho e anche ben precisa: quella di non essere legata ad un genere! Per questo, con felicità, negli ultimi mesi ho registrato brani ‘contemporanei’, come gli ultimi singoli usciti, che rappresentano un ulteriore nuovo stile col quale fare i conti. Brani difficilissimi da scrivere perché diversamente da altri brani di altri periodi storici, questi non sono destinati all’impegno sociale o a commuovere, ma destinati alla leggerezza, che ha pur sempre del valore.”

MIETTA MILANO BERGAMO TESTO

Quando mi chiedi che cosa ne penso

ma in testa hai soltanto un monologo

Quando mi dici che adesso mi ascolti

ma poi guardi sempre il telefono…

Eh ma non ti ricordi niente te?

Lo ripeto cento volte sul divano

ma con la valigia già pronta per Milano Bergamo

E parte un altro monologo

E parte un altro monologo…

Ma ci dobbiamo toccare

e non parlarne più

se fare ancora l’amore

ma dalla vita in giù

a volte basta partire

per non amarsi più

e fare tutte le cose che ami di più…

di più di più di più di più di più

di più di più di più di più di più

Te lo ricordi quell’ultimo viaggio

dove ti sei sentito libero?

L’ ultima volta che ti sei fermato a contare i cerchi di un albero?

E non ti piace quasi niente

là fuori c’è chi si diverte

Nella tua macchina c’è già una valigia

già pronta per Milano Bergamo.

Succede tutto in un attimo

Ma ci dobbiamo toccare

e non parlarne più

se fare ancora l’amore

ma dalla vita in giù

a volte basta partire

per non amarsi più

e fare tutte le cose che ami di più…

di più di più di più di più di più

di più di più di più di più di più

Il cinese giù all’angolo

ha un sorriso più grande

Di quello che fischia l’arbitro

non gli frega niente

e non ti sembra bellissimo?

Ma ci dobbiamo toccare

e non parlarne più

se fare ancora l’amore

o non ci riesci più

a volte basta partire

e non odiarsi più

e fare tutte le cose che ami di più…

Di più di più di più di più…

Di più di più di più di più…

Di più