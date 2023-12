Amici di Maria De Filippi: le pagelle della tredicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 17 dicembre 2023.

Ultima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi prima della sosta per le feste natalizie.

Rudy Zerbi ha chiesto ai suoi ragazzi di rivisitare un brano moderno a tema natalizio. Il risultato, portato a casa da Petit e Lil Jolie sulle note di “Last Christmas“, lo ha particolarmente colpito e così ha chiesto di ascoltarlo in puntata. Il brano, tra l’altro, molto probabilmente uscirà sulle piattaforme digitali.

amici 23: le sfide e un nuovo ingresso

Finita l’esibizione si passa a due cantanti che Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno visto ai casting e a cui vorrebbero dare un banco. Anna ha scelto il cantautore Yuma, 18enne, che canta “Perfetto“.

Zerbi ha invece scelto Malìa, artista 21enne che sta spopolando su TikTok e non solo con “Maiorca, dimenticarci“, brano uscito per Sugar/Universal Music che conta già oltre 2 milioni di stream su Spotify. Sul palco di Amici Malìa presenta però un altro inedito, dal titolo “Intenso“.

A giudicare la sfida è stato Paolo Giordano, che ha scelto Malìa, che è così entrato a far parte della squadra di Rudy.

Arriva poi il momento della sfida di Lil Jolie, allieva che la scorsa settimana, dopo essere arrivata ultima, ha avuto una crisi di pianto. Martina Giannitrapani di BMG Italy è chiamata a giudicare la sfida contro Giulia.

La gara è sulle cover – “What’s up” di 4 No Blondes per Lil e “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco per la sfidante – e a vincere è Lil Jolie, che rimane dunque nella scuola.

amici 23: Le gare di canto e ballo

A giudicare il canto ci sono Federica Camba, Antonio Dikele Di Stefano (esperto di rap italiano della scuderia de La Tarma Management) e Gerry Scotti. Per il ballo, invece, c’è Veronica Peparini.

LE ESIBIZIONI

Qui di seguito le esibizioni dei cantanti, che hanno presentato i loro nuovi inediti (qui trovate le pagelle ai brani del nostro critico musicale):

CLASSIFICA CANTO

Petit Holden Lil Jolie Mew Mida Ayle Matthew Sarah

CLASSIFICA DI BALLO

Sofia Kumo Lucia Dustin Gaia Marisol Simone Nicholas Giovanni

Consegnano quindi le maglie ai professori Sarah per il canto e Giovanni per il ballo.

Ancora senza inedito, Martina canta fuori gara “I have nothing” di Whitney Houston, ottenendo una standing ovation.

Ospiti musicali della puntata gli Articolo 31 e i Coma_Cose, che hanno presentato il loro nuovo singolo “Una cosa bene“.

