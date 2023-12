Amici 23: “Mi odierai” è il nuovo inedito lanciato nel programma da Mida

Mida Mi odierai testo e significato del nuovo inedito presentato dall’artista nella puntata di Amici 23 in onda il 3 dicembre 2023.

Mentre il suo primo inedito, “ROSSOFUOCO“, ha superato sei milioni e mezzo di stream sul solo Spotify diventando il più ascoltato di questa edizione del talent sino ad oggi, Mida ha presentato un nuovo brano inedito intitolato “Mi odierai“.

Mida MI ODIERAI significato del brano

Il Pezzo di Mida è stato scritto dall’artista insieme a Juli e Jeson. Si tratta di un pezzo d’amore in cui il cantante si rivolge alla lei che sa che, da un momento all’altro lo odierà perché sarà costretto a svelarle un’altra bugia, l’ennesimo tradimento.

mida mi odierai testo

Questa è l’ultima volta che mi parlerai

da quando io e te siamo diventati noi

tu che sei pura in mezzo ad un mare di squali

che cosa dirai

Io mi sporco nel fango di un’altra bugia

tra le luci soffuse di una casa non mia

un’ombra sul muro che neanche ti somiglia

sembra quasi la fine

E un giorno tu mi odierai

sarà strano cantare da solo davanti

ad una birra mezza piena

senza te qua

non c’è abbastanza rumore

E questa vita non è facile con te

manderò tutto a pu**ane anche se

non c’è mai stato un motivo

no, no, no, no

non ho scordato il casino che siamo

e so che non ha tempo ne età

E sono rimasto da solo in ginocchio

ma sei come l’ultima volta

che te ne sei andata piangendo

che urlavi

mentre io spaccavo la porta

e se ti va

sento che sto male mi ucciderà

ti prego tu salvami ora

E un giorno tu mi odierai

sarà strano cantare da solo davanti

ad una birra mezza piena

senza te qua

non c’è abbastanza rumore

e questa vita non è facile con te

manderò tutto a pu**ane anche se

non c’è mai stato un motivo

no, no, no, no

non ho scordato il casino che siamo

e so che non ha tempo ne età