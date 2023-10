Amici 23: in sfida con MonnaElisa, Mida presenta l’inedito “Rosso Fuoco”

Mida, “Rosso Fuoco”: significato del testo dell’inedito

Durante la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 23, andata in onda oggi – domenica 29 ottobre – Mida ha presentato l’inedito “Rosso Fuoco“, che gli ha permesso di vincere la sfida contro MonnaElisa, cantautrice forlivese selezionata per le audizioni di Sanremo Giovani 2023.

MIDA, “rosso fuoco”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“ROSSO FUOCO”: TESTO DEL BRANO

E ti scatterò una foto

Mentre balli tutta nuda

E i capelli nel vuoto

Verrà un po’ fuori fuoco

Non importa

Tanto mi ricordo

Che sei bella come…

Che sei bella come Roma

Hai due macchie sotto gli occhi

Verdi come la speranza

Che ti tocchi un po’ pensandomi

Però pensandoci

Io ti dirò che…

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

Su un letto di rose

È rosso fuoco

Io ti dirò che…

Oh, ma madonna che donna che ho

Tu sei troppo

Io mi sento colpevole

Ma in amore zero regole

Io ti dirò che è ro o o o o sso fuoco

Ro o o o o sso fuoco

Ro o o o o sso fuoco

io ti diró che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

E non fare rumore

È rosso fuoco