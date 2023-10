Amici di Maria De Filippi, le pagelle della sesta puntata: Holden e Mew spiccano il volo. Ezio e Samuspina non funzionano

Amici di Maria De Filippi: le pagelle della sesta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 29 ottobre 2023.

In questo nuovo appuntamento con lil talent show, questa settimana orfano di Spacehippiez, uscito dal programma nella sfida contro Samuspina, a giudicare la gara di canto è Giorgia.

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Bresh sono gli ospiti musicali e presentano la loro “Nightmares“. Per quel che riguarda il ballo c’è invece il primo Balletino dell’Opera di Stato di Vienna, Davide Dato.

Per la gara di ballo speciale intitolata “La mia storia la mia coreografia” un gradito ritorno, Maura Paparo, ballerina e coreografa per anni insegnante nella scuola di Amici.

I cantanti in gara iniziano a fare ascoltare i propri inediti alle radio. Per la precisione a Filippo Ferraro di RDS 100% Grandi successi, Federica Gentile di Radio Zeta (e Rtl 102.5), Rosario Pellecchia di Radio 105 e Manola Moslehi di Radio Italia Solo Musica, quest’ultima tra l’altro allieva nella categoria canto di Amici nella quinta edizione.

Presente anche il direttore artistico di Epic (Sony Music), Federico Sacchi.

amici 23: le gare della sesta puntata

Si inizia con il compito della Celentano per Nicholas (“Abbiamo capito che sai fare le prese, un ballerino può essere orrendo e saper fare le prese. Ora arrivano Emanuel e Raimondo e cambiano la danza“) sulle note di “Stand by me“. Il voto è 3 sulle prese, perché non ha fatto cadere la ballerina, per il resto inclassificabile.

Segue l’esibizione di un nuovo ballerino, Giovanni, visto da Raimondo ai casting. Todaro vorrebbe farlo entrare come suo allievo ma i professori, a parte Cuccarini, Pettinelli e Lo, si oppongono. Il ragazzo entra comunque ufficialmente nella scuola.

Mew canta “ You got a love ” di Florence & the Machine

canta “ ” di Dustin balla con Giulia su “ L’amore si oda ” di Noemi e Fiorella Mannoia

balla con su “ ” di e Holden canta “ Bella d’estate ” di Mango

canta “ ” di Marisol balla “ Makeba ” di Jain

balla “ ” di Petit canta “ Le donne ” di Fabri Fibra (con strofe riscritte)

canta “ ” di (con strofe riscritte) Elia balla “ Perm “di Bruno Mars

balla “ “di Lil Jolie canta “ Malamore ” di Enzo Carella

canta “ ” di Sofia balla su “ Estasi ” di Gaia

balla su “ ” di Matthew canta “ In una notte d’estate “dei Le Vibrazioni

canta “ “dei Kumo balla “ Piove ” di Lazza

balla “ ” di Stella canta “ Paint the town red ” di The Jacket

canta “ ” di Chiara balla “ Satisfaction ” di Benny Benassi

balla “ ” di Sarah canta “ Fiori rosa, fiori di pesco “di Lucio Battisti

canta “ “di Nicholas balla Spider-man theme di Michael Bublé

balla di Ezio canta “ Easy “

canta “ “ Gaia balla “ Carmen ” degli Stromae

balla “ ” degli Samuspina canta di “ Kumite ” Salmo

canta di “ ” Salmo Simone balla di “ All the things she said ” delle T.A.T.U. nella versione Xanemusic & Manu Rg

balla di “ ” delle nella versione & Holy Francisco canta Quanto ti vorrei di Chiello

canta di Spacehippiez canta Everlasting Love dei Love Affair

canta dei Mida canta “ Where she goes ” di Bad Bunny (senza autotune)

canta “ ” di (senza autotune) Spacehippiez canta “ Le cose in comune ” di Daniele Silvestri

GARA CANTO GIUDICATA DA GIORGIA

Mew Sarah Holden Petit Stella Lil Jolie Matthew Samuspina Ezio

GARA BALLO GIUDICATA DA DAVIDE DATO

Marisol Kumo Gaia Elia Dustin Sofia Nicholas Chiara Simone

La Pettinelli mette insufficiente all’esibizione del suo allievo, Ezio Liberatore, e gli sospende la maglia. Segue la sfida di Mida con MonnaElisa giudica da Federico Sacchi di Sony.

Mida canta un nuovo brano, “Rosso fuoco“, MonnaElisa canta l’inedito “Primavera“. Vince la sfida e rimane nella scuola Mida. Poco male per la ragazza che, ricordiamo che la puntata è stata registrata. giovedì, venerdì ha scoperto di essere nei 49 artisti selezionati pe rle audizioni di Sanremo Giovani (vedi qui).

Segue la gara di ballo tra Dustin, Gaia e Simone giudicata da Maura Paparo. Chi vincerà si potrà esibire nell’evento dal cast stellare “Danza nel vento“… il prescelto è Dustin.

GLI INEDITI PRESENTATI ALLE RADIO

Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden presentano alle radio i loro inediti. Per la precisione:

Mew canta “ Mercoledì mai ” prodotta da SIXPM

canta “ ” prodotta da Petit canta “ Che fai ” prodotta da Takagi & Ketra

canta “ ” prodotta da Lil Jolie canta “ Follia ” prodotta da Zef

canta “ ” prodotta da Matthew canta “ Fammi ” prodotta da Giulio Nenna

canta “ ” prodotta da Holden canta “ Dimmi che non è un addio ” (attualmente è al lavoro con Katoo per la produzione)

Ovviamente i brani trovano spazio nei palinsesti delle radio presenti. Effetto Maria De Filippi visto che, i dati parlano, quasi tutti questi artisti non troveranno più spazio nei palinsesti dei grandi network a programma concluso.

