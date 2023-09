Amici 23: la storia di Spacehippiez nella scuola con l’inedito “SoloSolo

Spacehippiez entra nella scuola di Amici con SoloSolo, ecco il testo del brano e la sua storia.

Tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi edizione numero 23 c’è Spacehippiez. Andiamo a conoscere insieme la sua storia prima dell’ingresso nel programma che, ricordiamo, sarà trasmesso domenica 24 settembre a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Del ragazzo per il momento si sa poco se non il vero nome che dovrebbe essere Leonardo Rossi.

Il suo debutto musicale avviene proprio nel 2023 quando pubblica quattro singoli con l’etichetta Bind Wood Studios, brani che poi raccoglie insieme ad una quinta canzone nell’EP “Lovely Planet” uscito a giugno.

Lui presenta così questo primo progetto discografico:

“L’amore giovane per quanto immaturo ci spinge nella dimensione del sogno, e il sogno per quanto irrazionale è l’unica strada per rialzarsi.

Il nostro soggiorno qui durerà ancora poco.

Questo pianeta ci ha dato quello che doveva darci.

Ripartiremo presto.”

A luglio ha pubblicato con distribuzione Artist First un nuovo brano inedito, “Tra me e te“.

Amici 23 SPACEHIPPIEZ: i numeri

Al 21 settembre 2023 sono questi i numeri di SPACEHIPPIEZ.

Ascoltatori mensili Spotify: 653

Ascolti totali su Spotify: 358.483 stream

Brano più ascoltato: SoloSolo

Follower su Instagram: 1.653

Follower TikTok: 64

L’INGRESSO NELLA SCUOLA

Entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi su scelta di Lorella Cuccarini dopo essersi esibito con il suo brano “SoloSolo“.

Spacehippiez solosolo testo

Voglio stare solo solo

Ma quando sto solo solo

Finisco a pensare a te

E non sto mai solo solo

Quindi devo capire come scordarmi di te

Almeno un poco

Almeno un’altra

Canzone per chiuderti in carta

Sai che

Questa che ho fatto

Mi ricorda un sacco Edoardo

E un po’ te

E fa Così

Voglio stare solo solo

Ma quando sto solo solo

Finisco a pensare a te

E non sto mai solo solo

Quindi devo capire come scordarmi di te

Almeno un poco

Almeno un’altra

Canzone per chiuderti in carta

Sai che

Questa che ho fatto

Mi ricorda un sacco Edoardo

E un po’ te

Ora capisco bene le canzoni che dicono

Non riesco a pensar altro che a te

Pensavo lo dicessero per dire e per scriverlo ma

Vorrei fosse tanto così

Si tu mi risucchi tutta la linfa

Vuoi la mia vita per te

Ho un nodo in pancia

Che non si scioglie

Dovrei star solo con me

Occhio non vede cuore non duole

Ma come se duole

Voglio stare solo solo

Ma quando sto solo solo

Finisco a pensare a te

E non sto mai solo solo

Quindi devo capire come scordarmi di te

Almeno un poco

Almeno un’altra

Canzone per chiuderti in carta

Sai che

Questa che ho fatto

Mi ricorda un sacco Edoardo

E un po’ te

Ma quando sto solo solo

Finisco a pensare a te

E non sto mai solo solo

Quindi devo capire come scordarmi di te

Almeno un poco

Almeno un’altra

Canzone per chiuderti in carta

Sai che

Questa che ho fatto

Mi ricorda un sacco Edoardo

E un po’ te