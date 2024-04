Capo Plaza: la voglia di mettersi in gioco nonostante la paura di fallire nel nuovo disco “Ferite”

Torna a maggio con un nuovo disco di inediti, “Ferite“, il rapper multiplatino Capo Plaza tra gli artisti più importanti della scena rap italiana con all’attivo 61 dischi di platino e 30 dischi d’oro.

Il nuovo disco arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il 3 maggio 2024 a tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, “Plaza”, premiato con il Triplo disco Platino.

“Ferite” esce a sei dall’esordio avvenuto con “20” un disco che ancora oggi è presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Per annunciare l’uscita del disco Capo Plaza ha pubblicato il post che trovate a seguire sul proprio profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Capo Plaza (@capoplaza)

CAPO PLAZA, FERITE, il nuovo album

Anticipato dal singolo “Acqua Passata” l’album “Ferite” è il racconto degli ultimi due anni di Capo Plaza, un racconto non studiato a tavolino ma nato spontaneamente in uno studio di registrazione seguendo ciò che passava per la testa, le vibrazioni naturali di Luca e Capo Plaza che non ha più l’ingenuità dei 20 anni ma ha una consapevolezza maggiore e la stessa voglia di mettersi in gioco nonostante la paura di fallire.



Qui a seguire la tracklist del progetto di cui al momento non sono ancora stati svelati i featuring. Il disco è già in disponibile in pre order in formato CD, in CD con Artwork esclusivo per Amazon qui e in doppio vinile bianco (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei):