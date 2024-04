Amici si conferma roccaforte del pop con l’ascesa di Sarah Toscano

Manca ormai poco alla finale di Amici 23. Sabato 27 aprile è andata in onda la sesta puntata del serale che, come ormai noto, si concluderà con la nona puntata in onda a maggio. Ancora tre puntate per eleggere il 23esimo/a vincitore/vincitrice del talent show di Canale 5 con le quotazioni di una cantante, Sarah Toscano, in costante ascesa.

La 18enne lombarda è entrata nella scuola a settembre 2023 con l’inedito “Touché” ed è stata scelta da Lorella Cuccarini. Prima del programma Sarah ha pubblicato un EP, “Riflesso“, ed è stata tra i finalisti di Area Sanremo 2022 vincendo tra l’altro la targa dedicata a Vittorio De Scalzi.

I primi mesi non sono stati facili per la giovane ragazza, che stentava a trovare una propria cifra artistica, in bilico tra quella con cui era entrata, pura e solare, e quella verso cui è portata, energica e sensuale, come le giovani popstar internazionali.

Una trasformazione in cui, va detto, vediamo potenziale e margine di crescita, ma richiederà tanto lavoro, dedizione e le giuste canzoni. Il tentativo di emulazione un po’ Elodie un po’ Annalisa dell’ultimo singolo, Sexy magica, dimostra che non ci sono ancora le idee chiare per quel che riguarda le canzoni.

AMICI 23 l’ascesa di SARAH TOSCANO

Il 21 settembre 2023 Sarah Toscano entrava ad Amici con questi numeri: 49 ascoltatori mensili su Spotify, 2500 follower su Instagram e 4.700 su TikTok. Oggi, 7 mesi dopo, i numeri sono questi: oltre 147.000 ascoltatori su Spotify, quasi 91.000 follower su Instagram e più di 87.000 su TikTok.

Nonostante questi numeri, in crescita come per tutti i partecipanti al talent nel periodo dentro la scuola, sono le canzoni di Sarah che stentano a decollare con l’ultima, “Mappamondo“, ferma a meno di un milione di streaming su Spotify.

Questo nonostante un supporto da parte della piattaforma streaming svedese mai visto prima (e forse anche un po’ esagerato, qui un nostro approfondimento al riguardo).

Il percorso di Sarah Toscano ad Amici 23 è stato in ogni caso in costante ascesa.

Se nei primi mesi il programma è stato monopolizzato dall’urban con Mida e la sua Rossofuoco, Holden e Petit, le ultime settimane stanno ribadendo un concetto chiaro a molti: Amici di Maria De Filippi rimane uno dei pochi baluardi del pop italiano e il pubblico ciò si aspetta dal programma.

Del resto gli artisti di successo lanciati dal talent show, Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, The Kolors, Angelina Mango, Elodie, giusto per citarne alcuni, sono tutti pop, mentre sicuramente hanno faticato di più i rapper (Briga, Lda, Moreno etc…) passati dal programma.

La scorsa settimana la sfida lanciata del programma, con il pubblico chiamato a scegliere attraverso il televoto, ha visto il trionfo della ragazza con il 36% delle preferenze davanti a Petit (29%), Mida (22%) e Martina (13%).

Ad oggi sono cinque i cantanti rimasti in gara nel programma e tre i ballerini ??? Che Sarah sia una una candidata alla vittoria del programma guidato da Maria De Filippi?

Chissà, nel frattempo ricordiamo che è dal 2020, anno in cui Gaia trionfò nella 19esima edizione, che una cantante donna non vince il talent show di Canale 5.