Amici 23: Sarah Toscano presenta l’inedito “Mappamondo”, scritto da Federica Abbate

Durante la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, dopo aver interpretato “Lips are movin” di Meghan Trainor, Sarah Toscano ha presentato davanti ai rappresentanti delle radio (Ilaria Cappelluti per Radio Italia, Federica Gentile per Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio 105 e Giulia Salvi per Virgin Radio) l’inedito “Mappamondo“.

AMICI 23: sarah toscano, “mappamondo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritto da Federica Abbate, il brano racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi, per i quali è tutto nuovo e da scoprire.

AMICI 23: sarah toscano, “mappamondo”: testo DEL BRANO

Succede quando mi guardi

Con quella faccia da schiaffi

Che mi spieghi le ali

E con quei fogli bianchi

Fai degli origami

Perché siamo pazzi

Succede quando mi baci

Che facciamo dei danni

E ci incastriamo perfetti

Come gli ingranaggi

Se fosse per te

Studierei soltanto anatomia

Dimmi che c’è

Ti leggo i pensieri

Telepatia

Fiori d’arancio

Cuori di ghiaccio

Come un gelato

Quando mi assaggi

Quando ti assaggio

E ogni volta che

Tu mi cadi fra le braccia

E poi mi fai girare

Come un mappamondo

E decidi te

Con il dito

Scegli un posto a caso

E ti ci porto

Girotondo

E ritorno sempre da te te

Che sei esattamente

L’opposto di me

L’opposto di me

Sotto questo moon – moonlight

Non mi dire non lo so

Non mi dire good – goodbye

Vado nel panico

E io vedo me

Dentro i tuoi occhi blu polizia

Facciamo due passi

Magari ti calmi

E ogni volta che

Tu mi cadi fra le braccia

E poi mi fai girare

Come un mappamondo

E decidi te

Con il dito

Scegli un posto a caso

E ti ci porto

Girotondo

E ritorno sempre da te te

Che sei esattamente

L’opposto di me

A cercare di amarci

È come cercare diamanti