Da Serena Brancale a Mannarino passando per Francesca Michielin, tutti gli artisti dell’Uno maggio Taranto 2024

Torna anche nel 2024 l’Uno Maggio Taranto, manifestazione che vede alla direzione artistica tre artisti: Diodato, Roy Paci e Michele Riondino. Anche quest’anno in scaletta tanti artisti pugliesi, come Serena Brancale, ma non solo.

Questa la dichiarazione d’intenti di questa edizione manifestata attraverso le parole dei direttore artistici:

“In un momento buio come quello che stiamo vivendo, Uno Maggio Taranto vuole essere più che mai un grido di resistenza, presenza civica, vicinanza ai movimenti che lottano ogni giorno. Una manifestazione organizzata dal basso, da lavoratori, cittadini, esseri umani che credono nel confronto, nell’incontro, nell’importanza di ritrovarsi e riconoscersi in un giorno di festa che, ormai molto spesso e da molto tempo, sembra aver perso una reale connessione con la realtà. Crediamo fortemente nel potere che la musica ha di amplificare messaggi e conoscenza. Perciò grazie ancora una volta agli artisti, ai movimenti, a tutte le realtà che hanno deciso di essere con noi anche quest’anno”.

