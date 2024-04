Amici 23, Holden presenta il nuovo inedito “Randagi”

Holden, “Randagi“: significato del testo del nuovo singolo, lanciato dal giovane cantautore a meno di un mese dalla finale di Amici 23.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da martedì 30 aprile, “Randagi” è il nuovo singolo di Holden, presentato a meno di un mese dalla finale di Amici 23.

Tra i papabili vincitori di quest’edizione, Holden conta ad oggi poco più di 840 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è “Na Na Na” con oltre 48 milioni di stream. Seguono “Cadiamo Insieme” con quasi 20 milioni di stream e “Non Fa Per Me” con 18 milioni 133 mila 557 stream.

I brani presentati all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi – ovvero “Dimmi Che Non è un Addio“, “Nuvola” e “Solo Stanotte” – contano invece rispettivamente oltre 12 milioni 350 mila stream, poco più di 11 milioni 500 mila stream e 3 milioni 97mila stream.

HOLDEN, “RANDAGI”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritta dallo stesso Holden (Joseph Carta), insieme ad Alessandro La Cava e Daniele Fossatelli, “Randagi” è stata prodotta insieme a Kyv e parla di un amore giunto ormai al capolinea.

HOLDEN, “RANDAGI”: TESTO DEL BRANO

Le tue mani

Più letali degli spari

Non lasciare la presa, rimani

Se cadiamo aggrappati

Con un salto giù da 10 piani

E spero qualcuno mi salvi

Se con te è come perdere i sensi

E non posso e non voglio fermarmi

Che ti fermi

Non c’è niente che io possa farci

Siamo solo invisibili agli altri

Bruciano gli occhi

Con i tuoi abbaglianti

Dimmi perché ora piangi

E mi guardi anche se non mi vedi

Tranne quando siamo stesi

Ubriachi sopra i marciapiedi

Ti ricordi correvamo contro vento

Nel buio sui duecento

In fondo è stato bello

Cani randagi

Non siamo uguali

Gira tutto e mi sembra l’inferno

Sarà dura ma il cuore è di spugna

Farai crederci a dire lo stesso

Quando dici che tutto si aggiusta

Tu che sembri anche troppo perfetta

Così bella che sembra una truffa

Sono qui pronto a venderti il cuore

Aspettando solo la cifra più giusta

E non voglio sprecare un momento

Le tue unghie mi strappano a righe

Io che ho sempre avuto il vuoto dentro

E chissà come tu lo riesci a riempire

Non so come raccogliere i pezzi

Ho imparato solo a demolire

Prendi fuoco sopra la mia pelle

Ma sei come giaccio sulle ferite

Bruciano gli occhi

Con i tuoi abbaglianti

Dimmi perché ora piangi

E mi guardi anche se non mi vedi

Tranne quando siamo stesi

Ubriachi sopra i marciapiedi

Ti ricordi correvamo contro vento

Nel buio sui duecento

In fondo è stato bello

Cani randagi

Non siamo uguali

Se ti parlo e non ascolti una parola

C’è qualcosa in lui che proprio non funziona

Lo so anche se non lo ammetto

Niente ha senso se non sei con me

E mi guardi anche se non mi vedi

Tranne quando siamo stesi ubriachi

Sopra i marciapiedi

Ti ricordi correvamo contro vento

Nel buio sui duecento

In fondo è stato bello

Cani randagi

Non siamo uguali