Inizia il dopo Amici per Lil Jolie. Fuori “Kiss me” scritto con Madame

Lil Jolie Kiss me testo e significato del primo singolo lanciato dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi.

Sabato 19 aprile il percorso della cantautrice dentro la scuola di Amici, un percorso iniziato a settembre del 2023, si è concluso con l’eliminazione dell’artista dal programma.

Lil Jolie, in passato sotto contratto con Elektra Records/Warner Music,fino alla metà del 2022, e in seguito sotto contratto con Conspiracy Agency, è stata subito dopo annunciata come nuovo ingresso nel roster artisti di BMG (vedi qui) e lunedì 29 aprile 2024 ha lanciato il suo nuovo singolo, Kiss me.

LIL JOLIE KISS ME SIGNIFICATO DEL BRANO

Il nuovo brano della cantautrice è stato scritto insieme ad un’altra cantautrice, uno dei nomi esplosi negli ultimi anni nel mercato musicale italiano… Madame.

Le due firmano un brano d’amore molto semplice in cui la parte sessuale ha un ruolo determinante.

LIL JOLIE KISS ME TESTO

Sai che ti rimprovero

ma se non tornerai

Tonight

La libido è quello che la notte non hai

Se ti ama, se mi dici andiamo

Non so che ore sono e non importa neanche a te

Premo l’accelleratore è c’è la sigla di Lupin

Kiss me for

Kiss me forever

Finché non mi rompi

Finché non mi vuoi

Kiss me for

Kiss me forever

Finché non mi rompi

Finché non mi vuoi

Se venissi con te

E non potrei baciarti

Mi sentirei inutile

Se venissi con me

E non potessi ascoltarmi

Saresti inutile

Kiss me for

Kiss me forever

Finché non mi rompi

Finché non mi vuoi

Sai che si ritrovano tutti allo stesso bar

a sentirci stiamo soli in macchina

L’acquolina delle tue labbra

Sei lì da tantino ma stai

Non so che ore sono e non importa neanche a te

siamo dentro un torneo di un’ora

ma non sempre quindi

Kiss me for

Kiss me forever

Finché non mi rompi

Finché non mi vuoi

Kiss me for

Kiss me forever

Finché non mi rompi

Finché non mi vuoi

Se venissi con te

E non potrei baciarti

Mi sentirei inutile

Se venissi con me

E non potessi ascoltarmi

Saresti inutile

Kiss me for

Kiss me forever

Finché non mi rompi

Finché non mi vuoi