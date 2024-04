Lil Jolie, dopo l’esperienza ad Amici 23 la giovane cantautrice firma con BMG

Dopo una più che positiva esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi – dove ha presentato gli inediti “Follia“, “Non è la fine” e “Attimo” -, Lil Jolie firma con BMG.

“Questa esperienza mi ha permesso di guardarmi più da lontano e, quindi, di essermi più vicina”, ha scritto la giovane cantautrice sui social, rompendo il silenzio dopo l’eliminazione dal talent.

Poi, ha aggiunto: “Sarò per sempre grata ad Amici e a Maria. Grazie a tutti i vocal coach per aver dato voce alla mia voce. Ho sentito TUTTO, ho dato TUTTO, ho amato TUTTO. Grazie, grazie, grazie e in bocca al lupo a tutti i miei compagni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BMG | Italy (@bmgitaly)

LIL JOLIE: DA AMICI 23 ALLA FIRMA CON BMG

Lil Jolie conta attualmente poco più di 97 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – “Panico“ feat Ketama126 con oltre 1 milione e 500 mila stream. Seguono “Follia” con quasi 1 milione 490 mila stream e “Non è la fine” con circa 950 mila stream.

“Attimo“, l’ultimo singolo presentato all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, sta invece per raggiungere quota 750 mila stream.