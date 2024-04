Amici 23: “Sexy magica” è il singolo per l’estate di Sarah Toscano

Sarah Toscano Sexy magica testo e significato del nuovo inedito lanciato ad Amici 23 dalla giovane cantante.

Per il talent show di Canale 5 è tempo di singoli estivi e a rappresentare il pop c’è la giovanissima Sarah Toscano.

La giovane cantante di Vigevano sino ad oggi non ha avuto molta fortuna con i suoi brani nonostante il supporto massiccio di Spotify.

Il primo inedito lanciato nel programma, Touché, ha collezionato meno di due milioni di ascolti mentre le successive Viole e violini e Mappamondo sono sotto il milione.

Riuscirà questa canzone dal ritornello martellante a cambiare le cose? Staremo a vedere….

Sarah Toscano Sexy magica significato del brano

In piena formula Mon amour di Annalisa in questo pezzo d’amore la giovane Sarah cita una terza persona (“Sexy amore magica io lei tu“) e si appoggia su ritmi pop dance che vanno tanto di moda in questo periodo senza raccontare nulla di più che un amore fugace.

Il brano sarà sulle piattaforme digitali da martedì 30 aprile 2024.

Persi dentro un grande vortice

Sciogli ghiaccio come Antartide

La luce mi sfiora

La notte è ancora lunga per noi

Non lo vedi

Che vorrei da te

La luna in questi riflessi al neon

E dentro questa musica

deejay metti l’ultima

sento come volessi correre via

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica

Ora portami via

Se fosse l’unica nell’aria

Se tra l’altra folla resti con me, io

Sexy amore magica (io lei tu)

Sexy amore magica (io lei tu)

Sexy amore magica

Volano scintille dalla luna

Come mai rende questa notte meno buia

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica ora portami via

Se fosse l’unica nell’aria

Se tra l’altra folla resti con me, io

Sexy amore magica (io lei tu)

Sexy amore magica (io lei tu)

Sexy amore magica (io lei tu)

Sexy amore magica (io lei tu)