Amici 23: Sarah racconta l’amore con una persona più adulta in “Viole e violini”

Sarah Viole e violini testo e significato del secondo inedito presentato dall’artista nella puntata di Amici 23 in onda il 3 dicembre 2023.

Nel corso dell’appuntamento con la puntata settimanale del talent che ha visto eliminare Holy Francisco, cantante con cui Sarah Toscano aveva stabilito un legame affettivo speciale, la cantante ha presentato un nuovo brano.

Sarah viole e violini significato del brano

La ragazza ha spiegato così il brano: “È un pezzo che ho scritto su una storia vera. Parla di me e del fatto che mi piaceva una persona più grande e gioco sul fatto di essere ancora minorenne, in modo ironico“.

La produzione del brano è stata realizzata da CanovA.

Sarah viole e violini testo

Non ho l’età per scappare

senza avvisare o mandare

un messaggino ai miei

ma forse per te lo farei

non ho l’età per andare via di casa

ma sono salita su un tetto con te

mentre pioveva a dirotto

e parlare, parlare come due bambini

su un letto di fiori tra viole e violini

quel giorno

sembravi sincero

ma qualcuno mi ha detto che

Ti hanno visto con una

che somigliava un po’ a me

vabbè

la prossima volta col cuore cucito

ti giuro, mi perdi

e poi mi chiedi scusa

se non ho l’età

perché non me lo hai detto prima

Se fosse vero

che la porta mi porta consigli

spegnerei questo sole

quanto vorrei che la luna

lo facesse al posto mio

ma qui c’è ancora rumore

nella stanza i rumori

ti amo, ti odio, ti amo, ti odio