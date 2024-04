Eurovision 2024: l’analisi di streaming e visualizzazioni di Angelina Mango e degli altri partecipanti

Eurovision 2024 la classifica streaming a meno di un mese dall’evento.

A venti giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2024, con le prime prove ufficiali oramai alle porte, possiamo iniziare ad analizzare come i brani in gara in questa edizione stanno performando nello streaming e nelle classifiche di vendita di tutta Europa cercando di trarne qualche indicazione sul potenziale andamento della kermesse canora.

È sempre opportuno precisare che questi dati spesso non riflettono il gradimento e l’effettivo ascolto della canzone nell’intero continente, poiché la maggior parte delle canzoni circola solamente all’interno della nazione che rappresenta. Ovviamente, essendo l’Europa un continente molto vasto e con grandissime differenze al suo interno, è più facile registrare numeri consistenti in nazioni che hanno una popolazione maggiore (o in cui Spotify, o altri servizi di streaming, siano più popolari).

Fatte queste dovute precisazioni passiamo ai dati.

YOUTUBE

La classifica dei video ufficiali (presi dal canale Eurovision o dai canali ufficiali dell’artista in questione) vede al momento sei brani su 37 con oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Al primo posto si trova l’Italia, con Angelina Mango che risente di un importante boost dovuto alla visibilità di Sanremo e dell’essere uscita quasi un mese prima rispetto a buona parte dei competitor. In questo momento il video ufficiale de La noia vanta 29.1 milioni di visualizzazioni, staccando decisamente le ucraine Alyona Alyona & Jerry Heil che con Teresa & Maria si fermano a 23.4 milioni.

Terzo, ma in forte crescita, è il rapper olandese Joost Klein che ha piazzato una hit importante nel suo paese d’origine con Europapa e si attesta in terza posizione con 20 milioni di visualizzazioni.

Buoni riscontri, che testimoniano una grande popolarità in patria, anche per il francese Slimane Nebchi e la sua Mon amour (12 milioni di visualizzazioni; va ricordato però che il brano è stato rilasciato nel novembre 2023), la greca Marina Satti con Zari (7.8 milioni) e gli spagnoli Nebulossa con Zorra (7.4 milioni).

Tra i potenziali favoriti della vigilia, sono più staccate Croazia e Svizzera che si fermano rispettivamente a 3.9 e 3 milioni di visualizzazioni, scontando però il rappresentare delle nazioni “piccole”. Anche i padroni di casa della Svezia, i gemelli Marcus e Martinus Gunnarsen, non convincono particolarmente il loro pubblico totalizzando solo 1.8 milioni di visualizzazioni con la loro Unforgettable.

EUROVISION 2024 SU SPOTIFY

Al momento, la canzone più streammata su Spotify fra le 37 in gara è quella dell’Italia: spinta anche qui dal forte riscontro di Sanremo, La noia viaggia a 53.3 milioni di streaming staccando nettamente il principale avversario – ovvero, anche qui, l’olandese Europapa che si piazza secondo in questa classifica con 37.8 milioni.

Va precisato che in questo momento, il brano dei Paesi Bassi è primo per ascolti giornalieri (478k contro i 347k de La noia nella giornata di venerdì 19) e che è una delle sole due canzoni di questa edizione che si trovano nella top 200 di almeno un’altra nazione oltre a quella che rappresenta (nella fattispecie, il limitrofo Belgio e l’Estonia).

L’altra eccezione è rappresentata dalla Svezia, che si attesta al quinto posto con 13.1 milioni di streaming provenienti in buona parte anche dalla vicina Norvegia, la nazione da cui provengono e in cui sono estremamente conosciuti i rappresentanti Marcus & Martinus. Davanti alla nazione scandinava troviamo Francia (21.5 milioni) e Spagna (14.1 milioni), entrambe premiate come abbiamo già visto prima da un ottimo riscontro in patria.

Risultati molto convincenti anche per Ucraina (8.6 milioni) e Grecia (7.8 milioni) mentre si fermano poco sotto i 5 milioni le favorite Svizzera e Croazia assieme a Regno Unito (rappresentato quest’anno da Olly Alexander, già frontman degli Years & Years), Lituania, Finlandia e Polonia.

ALTRE PIATTAFORME

iTunes e Apple Music ci restituiscono più o meno la stessa fotografia vista finora: Paesi Bassi, Grecia e in parte Svezia – oltre all’Italia – sono le nazioni che sembrano essere state in grado di fidelizzare maggiormente il proprio pubblico al brano che presentano in gara all’Eurovision.

Su Apple Music fanno molto bene il lituano Silvester Belt (3° nella classifica nazionale) e le ucraine Alyona Alyona & Jerry Heil (5°); discreto riscontro anche per l’Azerbaijan che porta a casa un 12° posto parziale nella top50 locale.

iTunes vede le solite Grecia, Paesi Bassi e Svezia stabilizzate nella top10 nazionale, per la prima volta troviamo il rientrante Lussemburgo (10°) e l’austriaca Kaleen (12°).