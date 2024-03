Olly cerca qualcosa un amore “Devastante” nel suo nuovo singolo

Olly Devastante testo e significato del nuovo singolo.

Fuori da venerdì 8 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, il brano è stato prodotto da JVLI e scritto dallo stesso Olly con Julien Boverod (JVLI) e Luca De Blasi.

Olly devastante significato del brano

Nata dall’esigenza di raccontarsi in modo libero e senza filtri, “Devastante” è una ballad dal sound pop, che esprime il desiderio dell’artista di costruire relazioni sempre più stabili e durature, con il timore e la consapevolezza di ció che questo può comportare.

Per Olly è come un crash test in cui immagina cosa possa significare vivere, sognare, piangere, ridere con una persona al proprio fianco, per poter confessare senza paura “Per me sei devastante”.

Olly racconta così la canzone:

“Con ‘Devastante’ cerco qualcosa in grado di ‘rompermi’ continuamente, di farmi ripartire ogni volta come fosse la prima. Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci che ci permette di amare davvero“.

“Devastante” arriva ad un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo e dopo la pubblicazione dell’album “Gira, il mondo gira“, progetto certificato con il disco d’oro e il tour estivo che lo scorso anno si è chiuso con un sold out al Fabrique.

OLLY DEVASTANTE TESTO E AUDIO

Un po’ mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchere

Vederti dentro ai film, rubare in Autogrill, pisciare tra le macchine

Spiare le finestre accese delle case in centro

Soltanto per immaginare di abitarci dentro

Il panico e gli attacchi

Il rumore dei tuoi tacchi

L’umore dei tuoi sbalzi

Ricordati di noi a bere dentro a un bar

Di quelli con l’insegna luminosa che non va

Ricordati di noi a combinare guai

Ma quante cose devo ancora dirti

Ma quante

Ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace

Che non sono capace

A vivere una vita senza te

Non ci sono più canzoni da cantare

Farfalle da mangiare

Ho un dubbio dopo l’altro ma so che

Voglio, voglio te

Solo te

Soltanto te

Ti dirò, finirà

E chissene frega

Tu butta tutto via, non è importante

Per me sei devastante

Per me sei devastante

Pensa che classico (Cosa?)

Due bambini ed un cane in un attico (Uh)

Svegliarsi tardi e non andare (Dove?)

All’assemblea condominiale (Ah)

Uh, ma guarda un po’

Finalmente sorridi di nuovo (Di nuovo)

Ti bastava cambiare lavoro

Sai che sparisco e che ci sono

So quando hai voglia e quando hai sonno

Buonanotte

Io resto ancora un po’ sveglio

Che ho voglia di stare a spaccarmi le nocche

Assieme a te non mi annoio

Potrei pure fare la coda alle poste

Fare la parte di quello più forte

Se te la sentirai

Tu ricordati di noi

Ubriachi dentro a un bar

A fingere che non ci sia qualcosa che non va

Ricordati di noi a combinare guai

Ma quante cose devi ancora dirti

Ma quante

Ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace

Che non sono capace

A vivere una vita senza te

Non ci sono più canzoni da cantare

Farfalle da mangiare

Ho un dubbio dopo l’altro ma so che

Voglio, voglio te

Solo te

Soltanto te

Ti dirò, finirà

E chissenefrega

Tu butta tutto via, non è importante

Per me sei devastante

Per me sei devastante

Foto di copertina di Tommaso Bordonaro