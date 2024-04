Emma si affida a suoni ipnotici e ad un ritornello dance per il nuovo singolo, “Femme Fatale”

Emma Femme Fatale testo e significato del nuovo brano per l’estate 2024 della cantante.

In attesa del ritorno in tour a giugno nei Festival italiani e a ottobre nei Palasport, Emma torna con nuova musica e con un nuovo brano per la bella stagione dopo il successo della sanremese Apnea.

Queste le date live della Brown organizzate e prodotte da Friends & Partners e Magellano Concerti:

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

27 giugno – AZZANO DECIMO (PN) – Fiera della Musica

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

20 luglio – PARMA – Parco Ducale

30 luglio – ALGHERO (SS) – Alguer Summer Festival

02 agosto – SOTTOMARINA (CHIOGGIA – VE) – Sottomarina Sound Beach

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

Queste le date nei palasport:

11 NOVEMBRE – MILANO – FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO





EMMA FEMME FATALE SIGNIFICATO DEL BRANO

Il nuovo singolo di Emma esce per Capitol Records/Universal Music venerdì 3 maggio.

L’artista torna con un brano tutto da ballare che è stato anticipato sui social del TikToker Mattia Stanga.

Si tratta di una canzone dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance. Femme Fatale è una canzone elettro pop che si inserisce nel percorso artistico e musicale che Emma ha intrapreso nell’ultimo anno.

Il brano è scritto da Jacopo Ettorre, che ha composto la musica insieme a Jvli e Starchild, produttori della canzone.

EMMA FEMME FATALE TESTO

In arrivo il 3 maggio