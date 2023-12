Emma in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Apnea”

Emma Apnea testo, significato e autori del brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

Torna al Festival per la quarta volta Emma Marrone. Dopo le partecipazioni del 2011 (con i Modà e il brano “Arriverà“), la vittoria del 2012 con “Non è l’inferno” e il ritorno come regalo al papà Rosario del 2022 con “Ogni volta è così“, Emma torna all’Ariston con il brano “Apnea“.

La cantautrice è reduce dal lancio di uno degli album più belli del 2023, “Souvenir” (qui la nostra recensione) e da un tour, volutamente intimo, nei club.

Nel 2024 Emma tornerà live al Mediolanum Forum di Assago con Emma IN DA FORUM, un modo per festeggiare insieme a tutto il pubblico, ad un anno dalla partenza di SOUVENIR in Da Club. I biglietti per il live, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti, sono già disponibili.

Foto di copertina di Bogdan Chilldays Plakov.

Emma Apnea, testo significato e autori. Clicca in basso su continua.