Sanremo 2024: Emma la più seguita su Instagram… Alfa su TikTok, ma il più ascoltato è Geolier

Quando mancano poco meno di dieci giorni alla finale di Sanremo Giovani 2023, che decreterà i tre vincitori che andranno a far parte dei 30 Big in gara a Sanremo 2024, scopriamo insieme quali sono gli artisti più seguiti sui social (Instagram e TikTok) e quali, invece, vantano il maggior numero di certificazioni e di ascoltatori unici mensili su Spotify.

Cliccate in basso su “CONTINUA” per scoprire le classifiche stilate in base al numero di follower su Instagram e TikTok degli attuali 27 Big in gara a Sanremo 2024.