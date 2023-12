Fellow, un “Alieno” arriva con nuova musica in cerca di un posto a Sanremo 2024

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 8 dicembre, “Alieno” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Fellow, uno dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023 (la finale è prevista martedì 19 dicembre, nda), che proverà a conquistare uno dei tre pass che permettono di entrare a far parte dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024.

Prodotto da Michele Canova, il brano parla di solitudine, ma anche della forza che si trova accettando se stessi e instaurando legami con persone capaci di capirci veramente. Si tratta, dunque, di una vera e propria celebrazione di chi sceglie di seguire il proprio percorso, anche quando questo va contro le norme sociali.

Di fatto, “Alieno” (qui il testo del brano) è una di quelle canzoni che parlano direttamente al cuore di chi si sente fuori posto, mescolando il tema dell’alienazione sociale con la dinamica di una relazione d’amore.

Fellow esplora così le emozioni di chi si sente come un outsider in una festa, ma… ad un certo punto, questi “alieni” si rendono conto che è proprio la loro autenticità a renderli unici e speciali.

“Tu mi hai insegnato a estremi mali estremi rimedi.

Tanto non siamo mai quelli fighi della festa”.