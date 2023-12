Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Alieno”, l’inedito di Fellow

Sanremo GiovanI 2023 Fellow Alieno testo, significato e video del brano con cui l’artista cercherà di arrivare, nella finale del 19 dicembre su Rai1, al palco del Festival di Sanremo.

Sanremo giovani 2023 FELLOW alieno significato del brano

A distanza di due anni dalla finale di X Factor in cui si classificò quarto, Federico Castello torna con un brano che racconta il suo sentirsi spesso fuori luogo nella situazioni in cui gli altri si sentono fighi, una sensazione che lo fa sentire un alieno e che vorrebbe condividere con un’altra persona.

fellow alieno testo e video

Mi sento fuori luogo

a volte faccio tutta la mia mente a nuovo

e sono un alieno ma non faccio più

paura a nessuno

chissà se su un altro pianeta

senza la gravità che ci lega

saremmo ancora insieme

oppure

ci perderemmo nel buio

Siamo come quel bar di stazione con mille persone

nessuno resta se non per fumare

quindi se vuoi stanotte scappiamo

da questa città

Tanto noi non siamo mai

quelli fighi della festa

quelli che sanno stare

dentro a una storia perfetta

siamo scappati sulla luna

perché non ci basta più la terra

E abbiamo girato tutto lo spazio a piedi

tu mi hai insegnato estremi mali, estremi rimedi

tanto non siamo mai quelli fighi della festa

della festa

E lo sai che ho già piantato una bandiera

su ogni mia nuova insicurezza

sulle cose che ho perso, le scale che ho fatto di fretta

la birra che ti ho versato per sbaglio sopra quella maglietta

che avevi quando

eravamo

sconosciuti

e tu stavi fumando

forse già volevamo scappare

da questa città

Tanto noi non siamo mai

quelli fighi della festa

quelli che sanno stare

dentro a una storia perfetta

siamo scappati sulla luna

perché non ci basta più la terra

E abbiamo girato tutto lo spazio a piedi

tu mi hai insegnato estremi mali, estremi rimedi

tanto non siamo mai quelli fighi della festa

della festa

Come due alieni quando siamo ad un concerto

mentre gli altri cantano restiamo in silenzio

quando camminiamo per le strade

mezzi addormentati

perdo l’equilibrio, cado ma mi aggrappo a te

finiamo giù a terra

ma forse è tutto nella mia testa

Forse alla fine siamo noi

quelli fighi della festa

non sappiamo stare dentro una storia perfetta

siamo scappati sulla luna

perché non ci basta più la terra

E abbiamo girato tutto lo spazio a piedi

tu mi hai insegnato estremi mali, estremi rimedi

tanto non siamo mai quelli fighi della festa

della festa

QUI IL VIDEO DEL BRANO