Sanremo Giovani 2023: Pagelle ai Giovani in cerca di un posto al Festival di Sanremo 2024

Sanremo Giovani 2023 pagelle a cura di Fabio Fiume.

Ormai ci siamo quasi Sanremo 2024 sta scaldando i motori e nei giorni scorsi, nella prima accensione prova, sono arrivati gli otto pezzi dei ragazzi selezionati per guadagnarsi uno dei tre posti disponibili fra i big del prossimo Febbraio.

Precisiamo subito, perché sicuro non tutti sanno, che i brani in gara per la sezione giovani, la cui finale sarà televisiva e scadenzata il prossimo 19 Dicembre, non sono quelli con cui poi questi artisti in caso di vittoria parteciperanno nella gara madre. E sempre per precisione va detto che tutti gli artisti che hanno partecipato alla selezione per partecipare a Sanremo Giovani avevano presentato anche il brano che eventualmente avrebbero portato in gara fra i big.

Devo dire che ho trovato oltre la metà degli 8 pezzi ammessi alla finalissima di Dicembre (a cui però si aggiungeranno poi 4 provenienti da Area Sanremo, per un totale quindi di 12 finalisti), abbastanza interessanti, anche se uno in particolare mi è sembrato decisamente una spanna sopra.

Tali giudizi e voti, ci tengo a precisare ancora, sono frutto di un solo ascolto; ho deciso infatti di comportarmi nella stessa modalità con cui siamo tenuti noi giornalisti a comportarci quando in Gennaio ci invitano ad ascoltare in anteprima le canzoni del Festival: un solo ascolto e giudizio di pancia.

Va da se che quindi con più ascolti, come quelli che ad esempio dedico alle pagelle settimanali, tali giudizi potrebbero cambiare. Nel frattempo ed in buona fede ecco a voi quanto segue.

