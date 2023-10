Amici 23, Petit: l’inedito “Che Fai” sarà prodotto da Takagi & Ketra

Petit, “Che Fai”: significato del testo del nuovo brano

Durante la terza puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi (qui le nostre pagelle), Petit – insieme a Spacehippiez ed Ezio – ha partecipato alla gara inediti, giudicata dai producer Takagi & Ketra, che hanno scelto di produrre la sua “Che Fai“.

“Onestamente Maria, il livello delle tre canzoni ci sembra comunque buono. Sono tre pezzi molto precisi. Insomma, sanno cosa devono fare. Poi, per i nostri gusti da produttori che agiscono in un ambiente urban, ovviamente abbiamo già un nostro preferito tra loro tre, soprattutto per l’attitudine che ha dimostrato sul palco quando ha performato. Stiamo parlando di Petit”.

Petit, “Che Fai”: testo del brano

Ok

Erano due ragazzi

Soli nella spiaggia

Lei di faccia lo guarda

Lui la bagna con l’acqua

Poi dopo ripassa

E ritorna col vestito (bianco)

Sembran gli anni ’90

Con la gonna larga

Io Petit

Lo sai che non cambio

Stanno bene senza stare accanto

Ma chiammam’ stase-e-e-er

Sto male si nun vie-vie-vie-vien

Me scriv nat vot

Cagnamm e parol

L’agg capit a ie-e-e-er

Poi si accende il club

Non pensarci da me

Tutte queste persone

Tutti sanno questo nome

Poi, pure quando piove

Non guardo le ore

Quando lei sta qua

Versa ancora un’altra dose

guardam int’ a l’uocchie

vir l’anima

mann rit semp mo nun chiagner

balla ingopp a lun

cambia pagina

poi m chied pecchè no

poi mi chier pecché

ma chiammam’ stase-e-e-er

sto male si nun vie-vie-vie-vien

me scriv nat vot

cagnamm e parol

l’agg capit a ie-e-e-er

tu rimm mo che fai-fai-fai-faij

nun chiedo come stai-stai-stai-staij

scrivimm nat storia

viv anima e ‘core

pecché mo t ne vai-vai-vai-vaij