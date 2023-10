Amici di Maria De Filippi, le pagelle della terza puntata: l’emozione ha la voce di Lil Jolie

Amici di Maria De Filippi: le pagelle della seconda puntata del Pomeridiano, in onda domenica 8 ottobre 2023.

Nella puntata con ospite musicale Annalisa la ballerina Marisol ha svolto il compito di latino assegnatole da Raimondo Todaro. A dimostrare la coreografia sono stati i ballerini Umberto e Francesca.

Marisol ha superato il compito a pieni voti, nonostante non si fosse mai cimentata in una coreografia di latino, e Alessandra Celentano si è detta molto orgogliosa della sua allieva.

Nicholas, invece, ha svolto il compito assegnatogli dalla maestra Celentano, che lo ha valutato con un 2. Il ballerino ha modificato la coreografia, aggiungendo alcune cose alle flessioni e ai passi di break dance e togliendo tutta la parte alla cyclette e con i pesi, perché gli sembrava una presa in giro.

la sfida tra sarah e alice

Durante la puntata del Pomeridiano Sarah ha affrontato la sfida con Alice. A giudicare è stato il maestro Beppe Vessicchio che, dopo aver ascoltato un loro inedito (Sarah, “Touché“; Alice, “Bolla“) e una cover (Sarah, “Questa nostra stupida canzone d’amore“; Alice, “Mi sei scoppiato dentro il cuore“) – ha sottolineato che in Sarah c’è stata una maggiore coerenza e, proprio per questo, ha vinto la sfida.

amici 23: Le gare di canto e ballo

Anche durante la terza puntata del Pomeridiano si terranno due gare, una di canto ed una di ballo, che genereranno due classifiche. Chi si posizionerà ultimo, esattamente come la scorsa settimana, dovrà riconsegnare la propria felpa al professore di appartenenza, che potrà decidere se confermarla o meno.

A giudicare la gara di canto sarà la cantautrice multiplatino, nonché regina italiana del pop, Annalisa, in studio per presentare “Ragazza Sola“, singolo contenuto nel suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice“. Per la gara di ballo, invece, Maria ha chiamato la prima ballerina del Teatro La Scala di Milano Virna Toppi.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini.

Holden canta Stella di Mare di Lucio Dalla

canta di Nicholas balla Italodisco di The Kolors

balla di Petit canta Alors on Danse di Stromae

canta di Dustin balla Sweet Dream degli Eurythmics

balla degli Mew canta Gimme love di Sia

canta di Elia balla Guarda che luna di Fred Buscaglione

balla di Lil Jolie canta E penso a te di Lucio Battisti

canta di Sofia balla Tattoo di Loreen

balla di Mida canta Maria di Ricky Martin

canta di Simone balla di Skin di Rag’n’Bone Man

balla di di Holy Francisco canta Parafulmini di Bresh , Ernia e Fabri Fibra

canta di , e Chiara balla Halo di Beyoncé

balla di Matthew canta Blu Ghiaccio Travolgente di Tommaso Paradiso

canta di Kumo balla Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro

balla di Ezio canta Peaches di Justin Bieber

canta di Gaia balla Iniziamo dalla fine di Emma Marrone

balla di Stella canta Vampire di Olivia Rodrigo

canta di Marisol balla Bones degli Imagine Dragons

balla degli Spacehippiez canta L’italiano di Toto Cutugno

GARA CANTO GIUDICATA DA ANNALISA

Lil Jolie Mew Holden Petit Stella Spacehippiez Mida Matthew Holy Francisco Ezio

GARA BALLO GIUDICATA DA VIRNA TOPPI

Marisol Sofia Nicholas Gaia Chiara – Dustin Simone Kumo Elia

AMICI 23: GARA IMPROVVISAZIONE E GARA INEDITI

Nella gara di improvvisazione di ballo Sebastian Melo Taveira tra Sofia, Marisol e Nicholas ha voluto premiare Sofia, che ha vinto la possibilità di danzare in uno dei maggiori teatri o festival italiani con l’opera rock Pink Floyd Moon Shine.

Si passa poi alla gara di inediti, che ha visto sfidarsi – su scelta dei professori – Ezio con “Come quando fuori piove” (qui il testo) Spacehippiez con “Solo solo” (qui il testo) e Petit con “Che fai“.

A giudicare sono stati i producer Takagi & Ketra – 1 disco di diamante, dischi di platino e dischi d’oro conquistati in carriera – che hanno scelto di premiare Petit, producendo il nuovo inedito “Che fai” (e non “Brooklyn“).

