Videointervista ad Annalisa: “Tutto quello che farò sarà al servizio dello spettacolo”

“E Poi Siamo Finiti nel Vortice” è il nuovo album di inediti di Annalisa, il cui racconto ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita: le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

In uscita venerdì 29 settembre, il disco è stato anticipato dai singoli “Ragazza Sola“, “Mon Amour” e “Bellissima“, brano certificato quattro volte disco di platino che ha consacrato Annalisa come unica donna ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di un anno.

“E poi siamo finiti nel vortice”, VIDEOINTERVISTA Ad annalisa

Il cambiamento inteso come processo è il fil rouge che collega tra loro le dodici tracce di questo tuo nuovo progetto. Quali sono i tre aggettivi che meglio descrivono l’Annalisa di oggi e quella di ieri?

Prima di questo album ero sicuramente alla ricerca, un po’ ingenua e molto concentrata. Adesso, invece, sono sempre concentrata e alla ricerca, ma mi sento un po’ più ambiziosa.

La cosa che mi preme è raccontare le mie emozioni e le mie esperienze in maniera onesta. Prima per farlo ero alla ricerca di me stessa, di un modo per arrivare vera. Una volta giunta al foglio bianco, adesso sono alla ricerca di un modo per dare ancora più peso a quel racconto. E allora gioco con la mia immagine e con i look. Da qui in avanti ogni cosa che farò sarà spettacolo, al servizio dello spettacolo.

Se consideriamo che ha già oltrepassato quota 100 milioni di stream, “E poi siamo finiti nel vortice” ti sta dando delle grandi soddisfazioni ancor prima della sua uscita!

Sicuramente arriviamo da un anno pazzesco. “Bellissima” e “Mon Amour” sono state canzoni importantissime. L’ansia da prestazione però resta. Anzi, forse ne ho ancora di più, perché sento la responsabilità di non deludere le aspettative. Ovviamente, sono felicissima di tutto quello che è successo. Il mio è un cercare sempre di superarmi, perché non voglio adagiarmi troppo sugli allori!

Per festeggiare l’uscita di “E poi siamo finiti nel vortice” il 4 novembre sarai al Forum di Assago per l’unico evento live del 2023, che è già sold-out. A che tipo di show hai pensato per questo appuntamento speciale?

Sono molto entusiasta e anche tesa. Vogli stare attenta un po’ a tutto e curare i minimi dettagli. Sto pensando a uno show di grande impatto, perché voglio stupire. Però, voglio anche divertire, far ballare la gente ed emozionare.

Vorrei che fosse chiaro che la cosa a cui tengo di più è la storia, quello che sto comunicando alle persone. Le canzoni che hanno preceduto l’uscita di questo disco sono rappresentative delle fasi del vortice: la delusione, la rivalsa e la ripartenza. Adesso sta per uscire “E poi siamo finiti nel vortice” ed io sto vivendo l’euforia di quando cominci qualcosa di nuovo e sei teso verso il futuro.

https://youtu.be/B2AZ_4ODHFU

Annalisa, Tutti nel vortice palasport: le date del tour

6 aprile 2024 @ FIRENZE – Mandela Forum

– Mandela Forum 10 aprile 2024 @ MILANO – Mediolanum Forum

– Mediolanum Forum 12 aprile 2024 @ BARI – Palaflorio

– Palaflorio 13 aprile 2024 @ NAPOLI – Palapartenope

– Palapartenope 19 aprile 2024 @ PADOVA – Gran Teatro Geox

– Gran Teatro Geox 21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it