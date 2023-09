Grazie a “Bellissima” Annalisa mette a segno un nuovo e importante record al femminile

Nei giorni scorsi Annalisa è stata festeggiata durante i “Tim Music Awards” con ben tre premi per i risultati conseguiti nell’ultimo anno. Lunedì 18 settembre è arrivato un nuovo riconoscimento per la super hit “Bellissima” che regala a Nali, un nuovo primato.

Partiamo proprio dai premi ricevuti in diretta su RAI 1, tre Music Awards multiplatino per le vendite di “Bellissima“, “Mon amour” e di “Disco paradise” con Fedez & Articolo 31. La cantautrice ha presentato un medley di “Bellissima” e “Mon amour” che fa intuire la direzione del suo live al Forum di Assago previsto per novembre, e ha quindi presentato live il nuovo singolo, “Ragazza sola“.

Tra l’altro Annalisa si è esibita anche nella seconda serata della manifestazione cantando insieme a Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso il brano “Combattente“.

Ora i prossimi appuntamenti sono con l’uscita del nuovo attesissimo album, “E poi siamo finiti nel vortice“, prevista per il 29 settembre, con il live al Forum del 4 novembre e quindi con il primo tour nei palasport in calendario per il 2024. Qui a seguire tutte le date live:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport







Nella giornata del 18 settembre Annalisa ha ricevuto il quarto disco di platino per le oltre 400.000 copie/unità del singolo “Bellissima“, brano uscito proprio a settembre del 2022 e che ha dato vita a questo nuovo capitolo artistico dell’artista.

E proprio grazie a “Bellissima” ha messo a segno un nuovo record: è lei infatti la prima donna a rimanere in classifica Fimi/GfK con un singolo per più di 1 anno.