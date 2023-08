Annalisa pronta a portarci nel suo vortice. Ecco copertina e data di uscita del nuovo album

Annalisa ha finalmente svelato la data di uscita del suo attesissimo album, “E poi siamo finiti nel vortice“.

Un anno fa la vita artistica di Annalisa, già costellata di grandi soddisfazioni, è cambiata per sempre. Dopo anni in cui la cantautrice si è sentita ripetere da una parte della critica che, nonostante un talento grandissimo e una voce meravigliosa, non era riuscita a trovare il genere musicale che le calzasse meglio, è arrivata “Bellissima“.

E se quella parte di critica ha continuato a criticare, contestando questa volta il fatto che il suo pop “è musica da Tik Tok, il pubblico ha cominciato a riscoprirla.

“Mon amour“, il singolo successivo ha fatto il resto e da quel momento Annalisa è diventata una cantante trasversale, amata anche dalla genZ, e cantata da tutte le generazioni. L’importante premio arrivato ieri al Power Hits Estate 2023, quello assegnato da SIAE al brano più suonato negli eventi musicali di tutta Italia da giugno ad agosto, è stata solo la ciliegina sulla torta di un anno fantastico e il preludio a quello che verrà… nuovo singolo, nuovo album, la data sold out al Mediolanum Forum e il tour nei palasport del 2024.

Chiuso il primo capitolo di questa rivoluzione artistica il secondo inizia con l’album, un disco di cui Annalisa ha svelato nelle scorse settimane il titolo, “E poi siamo finiti nel vortice“, e di cui oggi, 30 agosto, ha annunciato anche la data di uscita.

L’ottavo disco di inediti sarà fuori in cd, digitale e in vinile, in ben tre versioni, dal 29 settembre per Warner Music Italy. Queste le parole dell’artista:

“È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni.

Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde.

Tenetevi forte ✨ Il mio nuovo album “E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE” fuori ovunque il 29 settembre 🌪️”

Qui a seguire i link per acquistare il cd, il vinile o il vinile blu autografo in esclusiva su Amazon.

Ecco la copertina del disco.