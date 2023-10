Amici 23: la storia della cantante romana Stella Cardone

Tra gli allievi della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi c’è anche Stella Cardone. Andiamo a conoscere insieme la sua storia prima dell’ingresso nella scuola, che è avvenuto domenica 24 settembre.

Stella ha 17 anni e vive a Roma con i genitori, due fratelli e un cane: “la mia è una famiglia affollata. In casa siamo in tanti e un po’ esuberanti“. Pignola, socievole ed estroversa, la giovane cantante ha ammesso di essere un sacco studiosa e di avere la media del 9: “Sono una secchia, sì, ma una secchia simpatica, perché passo i compiti in classe ai compagni”.

Ha scoperto la passione per la musica quando aveva 10 anni e alle scuole medie ha suonato le percussioni in un’orchestra, esperienza che l’ha formata molto.

Rispetto agli altri ragazzi che hanno ottenuto un banco all’interno della scuola di Amici 23, Stella non ha ancora una carriera musicale avviata e non ha partecipato a nessun altro programma televisivo.

Ai casting ha portato solo cover, catturando l’attenzione di Anna Pettinelli, che ha visto in lei del potenziale. Il suo percorso è dunque ancora tutto da scrivere!

AMICI 23 stella cardone: I NUMERI

Al 1° ottobre 2023 sono questi i numeri di Stella Cardone:

Follower su Instagram: 7.992

Follower TikTok: 12

Pagina Instagram

L’INGRESSO NELLA SCUOLA

Entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi su scelta di Anna Pettinelli dopo aver cantato un brano di Laufey.