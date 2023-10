Amici, i cantanti che crescono su Spotify e Instagram e c’è anche chi perde ascolti!

Cantanti di Amici 2023, quali sono cresciuti di più sui social nella prima settimana?

È passata una settimana esatta dalla messa in onda della prima puntata di Amici di Maria De Filippi edizione 2023-2024. All Music Italia nel giorno della registrazione del programma, il 21 settembre, ha iniziato a monitorare i numeri social (Instagram per il momento) e quelli Spotify dei cantanti del programma.

Ora è il momento di scoprire dopo nove giorni, una puntata del pomeridiano e cinque del daytime, quali sono i cantanti che hanno guadagnato il maggior seguito allo start con qualche dovuta precisazione.

Cliccate in basso su continua per scoprirlo.