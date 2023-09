Amici 23: la storia del cantautore sulmonese Ezio Liberatore

Tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi edizione numero 23 c’è Ezio Liberatore. Andiamo a conoscere insieme la sua storia prima dell’ingresso nel programma che, ricordiamo, sarà trasmesso domenica 24 settembre a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Il 20enne Ezio Liberatore viene da Sulmona, in provincia dell’Aquila (Abruzzo) ha vissuto a Los Angeles.

Si approccia alla musica all’età di 3 anni grazie anche alla passione del padre che sin da bambino gli faceva ascoltare brani strumentali. Da qui inizia a cantare e a suonare pianoforte e chitarra a soli sei anni.

Qualche anno dopo si cimenta con la scrittura di canzoni inedite e impara anche a prodursi i propri brani. Mentre porta avanti il sogno della musica prende la maturità classica per coltivare in contemporanea anche il suo piano B… quello di fare il medico.

Dopo due singoli in inglese pubblicati nel 2020 ad aprile del 2022 esce il suo primo singolo inedito in italiano intitolato “non dire mai“, una canzone d’amore co prodotta con Stefano Severini e Lucio D’Alessandro per l’etichetta pescarese Step Musique.

Amici 23 EZIO LIBERATORe: i numeri

Al 21 settembre 2023 sono questi i numeri di EZIO LIBERATORE.

Ascoltatori mensili Spotify: 27

Ascolti totali su Spotify: 2.908 stream

Brano più ascoltato: Non dire mai

Follower su Instagram: 4.754

Follower TikTok: 42.400

Note:

L’INGRESSO NELLA SCUOLA

Entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi su scelta di Anna Pettinelli.

in aggiornamento…