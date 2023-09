Ezio Liberatore e il suo inedito “Come quando fuori piove”

Amici Ezio Liberatore Come quando fuori piove testo e significato.

Tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi edizione numero 23 c’è Ezio Liberatore il cui ingresso è stato trasmesso lunedì 26 settembre 2023 su Canale 5.

Il 19enne Ezio Liberatore viene da Sulmona, in provincia dell’Aquila (Abruzzo), figlio unico vive con mamma Pina, ha perso il padre.

Si definisce introverso, super pensieroso, sembra distaccato dal mondo… non vive il presente e per lui fare musica è un’esigenza. Per lui la musica è un’incisione delle cose che vive, come i tatuaggi sulla pelle.

Qui potete leggere la sua storia musicale prima del programma.

Canta “All of me” di John Legend e Anna Pettinelli gli chiedi di poter ascoltare anche il suo inedito, “Come quando fuori piove“.

Ezio Liberatore Come quando fuori piove significato del brano

Classica canzone d’amore genZ in cui i due si inseguono ed è un gioco a chi ci tiene di più, ma alla fine entrambi non riescono a fare a meno dell’altro.

Ezio Liberatore Come quando fuori piove testo

Sei da sola con gli altri

poi scrivi tu mi manchi

sono sveglio a pensarti

io saprei cosa farti

tu sai già cosa farmi

per farmi male lo rifai di nuovo

non cambia colore il mio cuore se piove

la pioggia mi riempirà un po’ questo vuoto

ma io non so se andremo fuori da qui

la vita girano insieme

e va bene così

yeah

e va bene così

tra le tue braccia

mi sento come a casa

parliamo soli senza nessun rumore

mi fai da ombrello quando si gela il cuore

Come quando fuori piove

non riesco più a parlarti

anche stavolta vado avanti

poi mi scorderò di te

come quando fuori piove

come quando fuori piove

come quando fuori piove

non riesco più a parlarti

anche stavolta vado avanti

poi mi scorderò di te

come quando fuori piove

come quando fuori piove