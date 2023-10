Amici 23, Petit fa il suo ingresso con l’inedito “Brooklyn”

Petit, “Brooklyn”: significato del testo del nuovo singolo

Scelto da Rudy Zerbi, durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi – che è andata in onda su Canale 5 domenica 24 settembre alle ore 14.00 – Petit ha presentato l’inedito “Brooklyn” e interpretato “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, conquistando un banco all’interno della scuola.

Ma facciamo un piccolo passo indietro. Petit è il nome d’arte di Salvatore Moccia, rapper romano classe 2005 cresciuto ascoltando Franco Califano e Pino Daniele.

Di fatto, Petit è per metà di origini partenopee, mentre la mamma e la nonna – che lo ha aiutato a sviluppare una sensibilità artistica con le sue passioni (l’arte, la musica napoletana e la danza) – sono francesi. Ed ecco perché il giovane rapper nelle sue canzoni tende spesso a miscelare il dialetto romano con quello napoletano, insieme all’inglese, il francese e – ovviamente – l’italiano.

La scomparsa della nonna è un evento che lascia in lui una profonda cicatrice ed è proprio da quel momento che Salvatore inizia a scrivere le sue prime canzoni e a incidere demo.

Con la direzione creativa del suo manager, Rondinello, inizia poi a pubblicare la sua musica con un mantra: il nome Petit per lui non identifica la sua sola singolarità, bensì una moltitudine di persone che lo seguono nei suoi passi.

Il 14 luglio 2023 ha esordito discograficamente con il singolo “Taki taki”.

petit, “brooklyn”: TESTO DEL BRANO

Ora è tardi ritorno a casa

Questa sera ho fatto abbastanza

Posso dirti che non sai tutto di me

Vuoi venire un po’ in hotel

Ok, ora vengo sotto

Come una fragola

Poi sento dolce in gola

Con l’odore tuo che gira qua

Ma non posso starci male

Lei che vuol farsi notar

Che è iniziata una partita

Voglio stare con il buon umore

Non so capire ma a modo tuo

Forse non è il momento giusto

So che si riparlerà di noi noi noi noi noi

di un amore

Fuori la pubblicità tatatata per le strade

vorrei solo grida(dadada)dare il tuo nome

Affacciarmi su Brooklin

Poi guardare con gli occhi

Vestito a modo

Non ascoltare loro

Sento tic toc

Poi mi giro sono solo

Ma portarti così

Non è stato un bel modo

Ma ti aspetto fuori

Non so capire ma a modo tuo

Forse non è il momento giusto

So che si riparlerà di noi noi noi noi noi

di un amore

Fuori la pubblicità tatatata per le strade

vorrei solo grida(dadada)dare il tuo nome

Affacciarmi su Brooklin

Poi guardare con gli occhi

Poi guardare con gli occhi