Amici 23: la storia di Mew che rivela il suo volto per la prima volta in tv con l’inedito Sangue.

Mew entra nella scuola di Amici con Sangue, ecco il testo del brano e la sua storia.

Tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi edizione numero 23 c’è Mew. Andiamo a conoscere insieme la sua storia prima dell’ingresso nel programma che, ricordiamo, sarà trasmesso domenica 24 settembre a partire dalle ore 14 su Canale 5.

La ragazza, vero nome Valentina, mamma tedesca e padre italiano, prende il nome d’arte da un Pokemon.

mew infatti è un pokèmon misterioso definito il “pokèmon novaspecie” in quanto intelligentemente compare soltanto a persone dotate di un cuore puro.

Il nome di mew, come specifica la ragazza, può essere collegato alla parola myó, strano, unico, mutante… ma potrebbe essere anche l’unione delle parole mistery e new (mistero e nuovo).

Ad oggi mew ha pubblicato due brani, “Sangue” a febbraio 2023 e “NS1Q” ad aprile, entrambi celando il volto dietro a delle rappresentazioni femminili create con l’intelligenza artificiale. Ad Amici di Maria De Filippi svelerà il volto e il suo intento: quello di portare il Dark-Pop in Italia.

Amici 23 MEW: i numeri

Al 21 settembre 2023 sono questi i numeri di MEW.

Ascoltatori mensili Spotify: 115

Ascolti totali su Spotify: 7.704 stream

Brano più ascoltato: Sangue

Follower su Instagram: 1.653

Follower TikTok: 64

Note:

L’INGRESSO NELLA SCUOLA

Entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi ed è contesa da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Ha cantato il brano intitolato “Sangue“.

MEW SANGUE testo

Sono stanca di essere usata

sono stanca di me

e te

sono stanca di

sentirmi sbagliata

ma se non mi vuoi

mollami

mi strapperò la lingua

sangue dalla bocca

ti dirò tutto ciò

che vuoi

Fai la vittima serve

a qualcosa

mi dici che sono una stronza

Prendi tutto quello

che vuoi da me

stacchi il cuore

però non fai male

è fermo il tempo

sopra il tuo Cartier

ma tu mi ami

oppure hai solo fame

Sono stanca di doverti aspettare

indeciso vuoi o me o te

più ti amo e più ti odio bugiardo

ma se mi stanco mi hai perso

mi strapperò la lingua

sangue dalla bocca

ti dirò tutto ciò

che vuoi

Fai la vittima serve

a qualcosa

mi dici che sono una stronza

Prendi tutto quello

che vuoi da me

stacchi il cuore

però non fai male

è fermo il tempo

sopra il tuo Cartier

ma tu mi ami

oppure hai solo fame

Prendi tutto quello

che vuoi da me

stacchi il cuore

però non fai male

è fermo il tempo

sopra il tuo Cartier

io da sola proprio non so stare