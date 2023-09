Amici 23: la storia di Lil Jolie dall’ala protettiva di Close Listen alla scuola più famosa d’Italia

Tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi edizione numero 23 c’è il rapper Lil Jolie. Andiamo a conoscere insieme la sua storia prima dell’ingresso nel programma che, ricordiamo, sarà trasmesso domenica 24 settembre a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Angela Ciancio, nata a Caserta nel 2000, prende il suo nome d’arte in onore della sua attrice preferita, Angelina Jolie, artista che l’ha stregata dopo la visione del film “Ragazze interrotte“.

Inizia a studiare chitarra da giovane per assecondare la sua grande passione per il rock e, dal 2018, pubblica alcuni brani su Soundcloud. Subito arrivano le prime collaborazioni con artisti come KidHakku e Lil Frostee e, soprattutto, l’attenzione da parte del produttore dei Tauro Boys, Close Listen, che decide di coinvolgerla nei suoi progetti e, al tempo stesso di investire su di lei.

Collabora con Vipra, pubblica diversi singoli e firma un contratto con la Elektra Records, label di Warner Music che ai tempi vede Achille Lauro nelle vesti di direttore artistico.

Nel 2022 lancia il suo primo disco intitolato “Bambina“. Nel progetto sono presenti brani con Edonico, Carl brave e Ketama126. L’ultimo singolo pubblicato è “Lingue” con Close Listen uscito nel 2022 con Conspiracy Agency.

Amici 23 LIL JOLIE: i numeri

Al 21 settembre 2023 sono questi i numeri di LIL JOLIE.

Ascoltatori mensili Spotify: 12.828

Ascolti totali su Spotify: 3.665.195 stream

Brano più ascoltato: Panico con Ketama126

Follower su Instagram: 22.100

Follower TikTok:

L’INGRESSO NELLA SCUOLA

Entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi su scelta di Anna Pettinelli.

