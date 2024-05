David di Donatello 2024: premiati Giorgio Moroder, Diodato e i Subsonica

David di Donatello 2024. Ieri, 3 maggio 2024, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi hanno condotto la 69esima edizione dei David di Donatello, i premi dell’Accademia del Cinema Italiano e la musica è stata protagonista con artisti del calibro di Giorgio Moroder, Subsonica, Diodato e Mahmood. Quest’ultimo ha aperto la cerimonia cantando Tuta gold.

Testa e testa nei premi tra il film che ci ha rappresentato agli Oscar, Io capitano di Matteo Garrone (7 premi tra cui quello per la miglior regia) e C’è ancora domani di Paola Cortellesi che ha portato a casa 6 premi tra cui Miglior attrice, Miglior sceneggiatura originale, Miglior esordio alla regia).

Prima di passare ai premi strettamente musicali è doveroso segnalare il David Speciale 2024 consegnato a Vincenzo Mollica, scrittore, conduttore tv e radio e, soprattutto, giornalista che si occupa di musica e spettacolo da più di 40 anni.

Importantissimo il premio consegnato al compositore e produttore discografico Giorgio Moroder che, nel ritirare il David alla carriera, ha improvvisato una composizione sul momento dando prova del talento che solo i più grandi possiedono.

Moroder nella sua carriera ha vinto tre Oscar, quattro Golden Globe e due Grammay Awards componendo colonne sonore per grandi film come Flashdance e, la sua preferita, Take My Breath Away scritta con Tom Whitlock per la colonna sonora del film Top Gun.

Il premio per la miglior canzone originale va a un cantautore che di riconoscimenti legati al cinema ne ha già ricevuti diversi. Parliamo di Diodato che questa volta lo ha conquistato con La mia terra dal film Palazzina Laf di Michele Riondino. A consegnargli il premio la collega Giorgia.

Il premio David 2024 per il miglior compositore è andato ai Subsonica per le musiche del film Adagio di Stefano Sollima.

Infine premio per il miglior suono a Maricetta Lombardo (Presa diretta), Daniela Bassani (Montaggio del suono), Mirko Perri (Creazione suoni) e Gianni Pallotto (Mix) per Io capitano.