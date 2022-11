Close Listen lancia il brano visionario “Lingue” feat. Lil Jolie

Lingue è il nuovo singolo del producer romano Close Listen, in collaborazione con Lil Jolie. Il brano è disponibile dall’11 novembre 2022 su tutte le piattaforme digitali per Fenix Music.

Prodotta insieme a Fractae e Delta, Lingue rivela un’ulteriore sfaccettatura di Close Listen (psuedonimo di Michele Lamonica). Quest’ultimo, già collaboratore di artisti come Side Baby e Tauro Boys, ha un percorso artistico all’insegna della sperimentazione. Ciò che si ritrova anche in questo nuovo brano.

In Lingue, Close Listen approccia un suono diverso, in cui echeggiano le influenze della musica techno e una forte attitudine alle melodie. Il brano rimanda all’immaginario sonoro e visivo di Gesaffelstein, musicista e compositore di fama internazionale.

A proposito del pezzo, Close Listen ha affermato: “Con Angela abbiamo lavorato tantissimo insieme e abbiamo ancora una volta unito i nostri mondi. In Lingue ci sono stati diversi campionamenti e riferimenti anche dal mondo di Battiato (che emergono nel testo e in generale dal carattere visionario del brano)“.

Lil Jolie ha sottolineato: “Per la prima volta in un freestyle parlo di tutto ciò che non sento “masticabile” per me e per il mio orecchio, tutte le cose che non vuoi sentire. Quando qualcuno non parla la tua lingua non c’è comunicazione. In Lingue parlo del Quirinale, del mio periodo romano, del Vaticano: di potere e potenza, del simbolo della Madonna. Parlo anche delle persone che mi circondano, con cui invece condivido un’affinità di linguaggio, una visione“.

Lingue di close listen, ecco il testo

Nei miei disordini cose, rinfrango la luce

Sogni trasmettono onde banali

Correnti galvaniche

Paesi Balcani

Lingue non masticabili

Nei miei disordini cose, rinfrango la luce

Sogni trasmettono onde banali

Correnti galvaniche

Paesi Balcani

Lingue non masticabili

Il Quirinale è potenza

È questa la mia sentenza

Lingue non masticabili

Il mio alterego è un insetto

È come un cerchio concentrico

Il Quirinale è potenza

Lingue non masticabili

Silenzio tomba per i nuovi eredi

Sputano sangue da sopra un altare

La donna esemplare è una giovanе madre

Lingue non masticabili Lingue non masticabili Linguе non masticabili

Linguе non masticabili Lingue non masticabili Lingue non masticabili

Armonie di visionari incalliti

Da un’unica voce che gli impasta la bocca

Siamo soltanto due armonie di visionari incalliti

Da un’unica voce che gli impasta la bocca

Ma io sono solo un testimone

Lingue non masticabili Lingue non masticabili Lingue non masticabili

Lingue non masticabili Lingue non masticabili