Amici 23, Lil Jolie presenta il nuovo singolo “Follia”

Lil Jolie, “Follia”: significato del testo del nuovo singolo

Scelta da Rudy Zerbi durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi – che andrà in onda su Canale 5 domenica 24 settembre alle ore 14.00 – Angela Ciancio, in arte Lil Jolie, ha interpretato “Per un’ora d’amore” per poi presentare l’inedito “Follia“, conquistando così un banco all’interno della scuola.

Nata a Caserta nel 2000, il suo primo amore è stato il rock. Con il suo nome d’arte, invece, ha scelto di omaggiare la sua attrice preferita, Angelina Jolie, di cui ha subito il fascino nel film “Ragazze interrotte“.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo disco, intitolato “Bambina“, all’interno del quale troviamo alcuni brani con Edonico, Carl Brave e Ketama126. L’ultimo singolo, invece, risale al 2022 ed è “Lingue” con Close Listen.

“follia”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“follia”: TESTO DEL BRANO

Lil Jolie: stream e ascoltatori mensili

Lil Jolie conta attualmente 12.925 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Panico“ feat. Ketama126 con 1.264.188 stream. Seguono “Regole” feat. Carl Brave con poco più di 835mila stream e “Farsi Male” con quasi 465mila stream.