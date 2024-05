New Music Friday: pagelle ai brani del 3 maggio 2024. Una nuova hit per i The Kolors mentre Moreno torna con banalità

Tornano le nostre pagelle dei nuovi singoli della settimana, in questo caso quella del 3 maggio.

Partiamo dalle presentazioni dovuto io sono Dario Costa, mi occupo di spettacolo dal vivo (musica e teatro) da tanti anni, e da oggi la grande abbuffata di singoli e nuove uscite la condividerò qui con voi grazie ad All Music Italia!

Cercherò di stilarne un menu quanto più oggettivo possibile, anche se sappiamo bene che quando si parla di Gusto diventa difficile rimanere pienamente imparziali. Spero quindi di fornirvi delle Pagelle dal sapore equilibrato, senza rinunciare però a qualche tono più piccante!

Tengo anche io a specificare, come il mio predecessore, che i voti delle pagelle non mettono in competizione fra loro gli artisti ma valutano il brano da loro proposto come mero prodotto discografico.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana, ovvero l’ascolto che non potrete assolutamente perdere!

